Rechtsextreme Partei gewinnt Wahlen in der Schweiz

Falls Max Muster aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein geplant hat, seinen Skiurlaub in der Schweiz anzutreten, dürfte er die Buchung nun stornieren. Denn er hat gerade erfahren, dass das kleine Nachbarland handstreichartig von rechtsextremen Horden annektiert wurde. Dort will man natürlich nicht hinfahren. Nur schon zur eigenen Sicherheit.Für diese und einige andere mehr ist die Siegerin der Wahlen in der Schweiz vom Sonntag «rechtsextrem».

Die SVP ist quer durchs Land in unzähligen Kantonen und Kommunen in der Regierung eingebunden. Es gibt sie seit über sechzig Jahren, und ihre Vorgängerpartei, die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, existierte seit 1936. In dieser Zeit hat die Volkspartei niemals irgendwelche undemokratischen oder verfassungsfeindlichen Züge entwickelt.

Wobei es nicht gerecht wäre, deutsche Medien einseitig der Wahrnehmungsstörung zu beschuldigen. Es gibt auch in der Schweiz selbst Kreise, die darunter leiden. Am Tag nach dem Wahlsieg meinte eine Politikerin aus dem linken Spektrum, die Politik der SVP dürfe nicht «normalisiert» werden. Eine etwas schwierige Aussage, nachdem fast jeder dritte Wähler dieser Partei seine Stimme gegeben hat. headtopics.com

