Rechnungsschock in Genf: Auto-Steuer steigt um bis zu 500 Prozent

Rechnungsschock für Tausende Autolenkerinnen und Autolenker: In Genf hat eine Reform ungeahnt happige Folgen für den Geldbeutel. Niemand will verantwortlich sein – die Kakofonie ist perfekt.Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und damit flattern wieder vermehrt Rechnungen in die Briefkästen. Man hofft, dass es nicht teurer wird als im Vorjahr. Einige Franken mehr mag man verschmerzen.

Aber gleich eine Zunahme um 500 Prozent oder mehr? Genfer Autofahrerinnen und Autofahrern sind diese Woche fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Eine Gesetzesänderung führt im westlichsten Schweizer Kanton zu teils massiven Zunahmen der Motorfahrzeugsteuer – von denen niemand wusste oder wissen wollte. Dutzende Beispiele zirkulieren in den Medien. So muss eine Besitzerin eines Citroën-Familienvans aus dem Jahr 1998 neu 2100 Franken statt bisher 297 Franken zahlen. Und für einen Fiat-Campingwagen von 2015 werden 3840 statt 700 Franken fällig, wie die Bei der Genfer TCS-Sektion sind viele Anrufe von besorgten Personen eingegangen, die die Rechnungen nicht stemmen können. Am stärksten zur Kasse kommen Lenker von Autos, die älter als fünfzehn Jahre sind, sowie Fahrerinnen von Campingwagen. Der Rechnungsschock geht auf eine Abstimmung von Anfang Jahr zurück. Im März hiess das Genfer Stimmvolk eine Vorlage gut, wonach Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor künftig nach ihrem CO-Ausstoss besteuert werden. Dies, um den Kauf umweltfreundlicher Autos zu fördern. Das Versprechen lautete: Für zwei Drittel der Bevölkerung sinken die Steuern, jenes Drittel mit den umweltschädlicheren Autos bezahlt dagegen mehr. Insgesamt sollte es für den Staat ein Nullsummenspiel werden. Und das wurde es auch. Nur hat offenbar niemand erwartet, dass die Steuerprogression derart hart zuschlägt – und so für alte Autos exorbitante Beträge von einigen tausend Franken fällig werden. Tausende Genferinnen und Genfer seien von massiven Steuererhöhungen betroffen, konstatierte die Kantonsregierung am Donnersta

