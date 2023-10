Raucher verlieren acht Tage pro Jahr

Eine britische Studie zeigt, dass ein durchschnittlicher Raucher rund acht Tage im Jahr Zigaretten raucht. Behalten die Raucher diese Gewohnheit bis ins hohe Alter bei, entspricht dies letztlich einem ganzen Jahr ihres Lebens.

Wie viel Zeit verpassen Raucherinnen und Raucher eigentlich mit ihrer Familie? Das wollte die Firma Haypp.com, die in der Schweiz das Snus- und Nikotinbeutel-Portalbetreibt, herausfinden und führte deshalb in England eine Befragung durch, die auch für die Schweiz spannende Erkenntnisse liefert.

Zigaretten beeinträchtigen aber nicht nur das Privatleben der Raucher, die dadurch wichtige Zeit mit Freunden und Familie verpassen. Sie haben auch Folgen am Arbeitsplatz: 18 Prozent der Raucher aus der britischen Studie geben nämlich an, dass sie während der Arbeitszeit nach draussen gehen, um eine Zigarette zu rauchen, zu Lasten der Arbeitgeber sowie letztlich zu Lasten der Wirtschaft. headtopics.com

Dass Rauchen massive negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat, ist längst bekannt. Aber auch die psychische Gesundheit kann beeinträchtigt werden. Markus Lindblad, Leiter Unternehmenskommunikation bei:"Die Untersuchung zeigt, dass tägliches Rauchen die Menschen zusätzlich von ihren Freunden und Familien fernhält und sie dadurch jedes Jahr mehr als eine Woche ihres Lebens verpassen. Das ist wirklich schockierend.

- - Fans sollten Dinge wie Alkohol, Sexspielzeug, E-Zigaretten und Vapes besser nicht nach Katar einführen - Nikotinbeutel sind eine sichere und zulässige Alternative auf Ihrem Weg zur Weltmeisterschaft Die Weltmeisterschaft in Katar beginnt in kürze. Einige Tausend Schweizer Fans machen sich schon bald auf den Weg in das Emirat, um die Schweizer ... headtopics.com

Hunderte ziehen bei Antifa-«Abendspaziergang» durch BernMehrere Hundert Personen haben sich am Samstag in Bern an einem «Antifaschistischen Abendspaziergang» beteiligt. Weiterlesen ⮕

Sachbeschädigungen und Scharmützel bei Antifa-Umzug durch BernAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Verletzter Polizist und Sachschaden bei Antifa-Umzug durch BernAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Verletzter Polizist und Sachschaden bei Antifa-Umzug durch BernAm Samstagabend zog der «Antifaschistische Abendspaziergang» durch Bern. Es flogen Flaschen und Steine. Ein Polizist wurde verletzt. Weiterlesen ⮕

Verletzter Polizist und Sachschaden bei Antifa-Umzug durch BernAm «Antifaschistischen Abendspaziergang» in Bern sind die Einsatzkräfte am Samstag mit Steinen und… Weiterlesen ⮕

Macron zu Besuch in BernFrankreichs Präsident Emmanuel Macron wird am 15. und 16. November auf Einladung von Bundespräsident Alain Berset zu einem offiziellen Staatsbesuch in die Schweiz reisen. Obwohl die Themen des Treffens noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden, dürften Fragen zur Europapolitik im Mittelpunkt der Gespräche zwischen den beiden Ländern stehen. Weiterlesen ⮕