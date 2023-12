Raubüberfälle im Unterland, Arbeitslosenzahlen steigen leicht an

Im Unterland, genauer gesagt in Dielsdorf und Regensdorf, kam es am Donnerstag gleich zu zwei Raubüberfällen. Die Polizei geht nicht von einem Zusammenhang aus. Vermeintlicher Einbrecher war ein Sprayer Am frühen Freitagmorgen wurde die Stadtpolizei Zürich wegen eines Mannes alarmiert, der an der Mutschellenstrasse auf Einbruchstour gewesen sein soll. Doch: Fehlanzeige. Eine Gruppe von Nachbarn aus dem Kreis 6 hat in kurzer Zeit knapp 4000 Unterschriften gesammelt.

Frauen und Kindern soll eine bessere Unterbringung gewährt werden. Arbeitslosenzahlen steigen im Kanton Zürich leicht an Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Zürich im November um 0,1 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent gestiegen. Die Wirtschaftslage hat sich gemäss Volkswirtschaftsdirektion abgekühlt. Die historischen Bauten in der Walche in Zürich sind renovationsbedürftig





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die SRG begrüsst die Ablehnung der Halbierungsinitiative durch den Bundesrat, ist aber besorgt über die...Bern (ots) - Der Bundesrat hat sich an seiner heutigen Sitzung gegen die Halbierungsinitiative ausgesprochen. Gleichzeitig hat er Massnahmen vorgeschlagen, die sich finanziell...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Neue Studie bestätigt die Bedeutung von Echtzeitdaten für die proaktive Signalerkennung und die...Boston (ots/PRNewswire) - In einer Disziplin, die sich in 70 Jahren kaum weiterentwickelt hat, zeigt ArisGlobal mit seiner zum Patent angemeldeten Proactive Signal...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Bewässerung gewinnt an Bedeutung - Herausforderungen für die LandwirtschaftTrockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedroht. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie Herausforderungen bei der Viehhaltung und die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel spüren die Herausforderungen und suchen Lösungen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

«Hier wird die schleichende Armut sichtbar»: Die St.Galler Gassenküche hat deutlich mehr KlientenFür viele ist es der einzige warme Ort: Jetzt platzt die Gassenküche im Linsebüel-Quartier aus allen Nähten. Zudem muss die Küche erneuert werden. Die Stiftung Suchthilfe ruft deshalb zu Spenden auf.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Auftakt in die Nati-Saison - «Die Herausforderung ist, stets fokussiert zu bleiben»Der Eishockey-Nati-Trainer zu Gast im «Sportpanorama».

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Die Nein-Allianz wächst – jetzt ist auch die Basler SP dagegenMit der Basler SP tritt nun auch die letzte grosse Partei aus dem linksgrünen Flügel beider Basel der Allianz gegen den Rheintunnel bei.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »