Rapperswil-Jona SG / Rorschacherberg SG: Einbrecher stehlen Velos

Sie verschaffte sich auf unbekannte Weise Zutritt in die Liegenschaft und den Keller, wo sie ein Kellerabteil aufbrach.Vom Dienstag auf Mittwoch, in der Zeit zwischen 7 Uhr und 8,50 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft in die beiden Hausteile eines Zweifamilienhauses in der Kräzeren in Rorschacherberg eingebrochen, wobei ein Hausteil bewohnt ist und der andere leer steht.verschaffte sich jeweils durch Fenster Zutritt ins Innere und durchsuchte die Räume.

SUEDOSTSCHWEIZ: Rapperswil-Jona Lakers: Ein herausfordernder Saisonstart mit DoppelbelastungDie Rapperswil-Jona Lakers haben einen anstrengenden Saisonstart hinter sich. Neben der Meisterschaft spielen die St. Galler auch noch in der Champions Hockey League.

Herkunft: suedostschweiz

BLUENEWS_DE: SCL Tigers besiegen Rapperswil-Jona Lakers mit 2:1Dank zwei Powerplay-Toren und 26 Paraden von Goalie Stéphane Charlin besiegten die SCL Tigers die Rapperswil-Jona Lakers mit 2:1.

Herkunft: bluenews_de

TAGBLATT_CH: Der junge Djorkaeff und sein grosser Name beim FC Rapperswil-JonaEin Artikel über Oan Djorkaeff, den Sohn des berühmten Fussballers Youri Djorkaeff, der für den FC Rapperswil-Jona in der dritthöchsten Liga spielt.

Herkunft: tagblatt_ch

LUZERNERZEITUNG: Wohnungsknappheit in der Schweiz: Rätselhaftes Bauprojekt in Rapperswil-JonaTrotz Wohnungsknappheit baut die Schweiz so wenig wie seit über zehn Jahren nicht – was ist da los?

Herkunft: LuzernerZeitung

AARGAUERZEITUNG: Vorbereitungen für die Grossratswahlen in Rapperswil-JonaAuf dem Stadion Grünfeld in Rapperswil-Jona werden Vorbereitungen für die Grossratswahlen getroffen. Die Parteien haben unterschiedliche Ziele und Strategien für die kommende Wahl.

Herkunft: AargauerZeitung

TAGBLATT_CH: 125 Jahre alte Dampflok hebt ab: 300-Tonnen-Kran hebt Stahlross aus einem Garten in RorschacherbergDie ehemalige Baulok vom Flughafen in Kloten steht seit 1963 im Garten der Familie Keller in Rorschacherberg. Am Montag wurde sie aus ihrem Unterstand gezogen, mit einem Pneukran auf einen Tieflader gehoben und nach Winterthur gefahren. Dort wird sie vom neuen Besitzer, Daniel Rutschmann, wieder fahrtüchtig gemacht.

Herkunft: tagblatt_ch