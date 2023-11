Rapper preist Hanfprodukte an

Wenn ein Rapper bei X und Co Lobpreisungen über Hanfprodukte von sich gibt, lesen, liken und reagieren in Zeiten der zunehmenden Freigabe von THC eigentlich nur noch Fans oder auch mal die Fachpresse auf entsprechende Posts. Cannabinoide gelten in vielen Ländern und in der Bevölkerung ohnehin keineswegs mehr als „Drogen“ wie Ewigkeiten von den üblichen Verdächtigen behauptet.

Als beliebtes Genussmittel und therapeutisch im Einsatz gegen unzählige Beschwerden kommt die Hanfpflanze zunehmend wieder in der Mitte der Gesellschaft an, das berichten uns all die Promis genauso zuverlässig wie auch der normale Konsumen

:

20MİN: Pop-Newcomerin Manon erklärt ihre Verbindung zu Rapper CroIn der GOAT-Radio-Serie «Music That Made Me» erzählen Schweizer Persönlichkeiten von Musik, die ihr Leben prägt. Manon schwelgt in Nostalgie.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Beziehungsexpertin: Mit diesen Tipps halten Männer die Klappe, wenn du als Frau sprichstOb bei der Arbeit, in der Beziehung oder im Freundeskreis: Männer fallen Frauen viel öfter ins Wort, als umgekehrt. Mit diesen Tipps behältst du auch im Gespräch mit lauten Männern die Oberhand.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

MACWELT: Apple: Neue Funktionen werden oft übersehenDie meisten Benutzer bemerken neue Funktionen in den Apple-Betriebssystemen nicht, selbst wenn sie schon seit Jahren verfügbar sind. Apple versucht, Geräte einfach zu halten und gleichzeitig komplexe neue Funktionen auffindbar zu machen.

Herkunft: macwelt | Weiterlesen »

FİNEWS_CH: Anlagefonds handeln, ohne auf den Preis zu warten?SIX und Julius Bär ermöglichen das schon seit zehn Jahren: Anlegerinnen und Anleger können Sponsored Funds transparent, automatisiert und in Echtzeit handeln – genau wie Aktien.

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Shortlist für den BuchBasel-Preis 2023Nächsten Sonntag wird das deutschsprachige Werk ausgezeichnet, das den BuchBasel-Preis 2023 erhält. Die Shortlist ist unberechenbar und enthält möglicherweise den achtzigjährigen Christian Haller, einen NS-Propaganda-Erinnerer und eine Frau aus den 90er-Jahren. Die Jury betont die sprachliche Präzision und Virtuosität der Texte.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Warum manche Teenager und junge Erwachsene bewusst offline lebenSie treffen sich in Parks, haben Klapphandys und lesen auf Papier. Wieso manche Teenager und junge Erwachsene bewusst offline leben.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »