Ralph Perroud als CEO des Freiburger Milchverarbeiters Cremo SA. Robert Alder PreviousNext Neue Besen wischen bekanntlich besser, sicher anders als alte. Ralph Perroud, neuer CEO von Cremo SA, versprüht Enthusiasmus und Zuversicht. «Ich musste nicht lange überlegen, um die Anfrage für die Übernahme der Unternehmensleitung positiv zu beantworten», sagt der 53jährige Betriebswirtschafter voller Motivation.

Seinen Rucksack hat er sich bei Nestlé, beim Schoggiriesen Mondelez und zuletzt von 2018 bis 2023 als CEO der Fromage Gruyère SA in Bulle FR gefüllt. Am Donnerstag lud er die Presse zum Rückblick auf seine ersten 100 Tage als CEO. Als zweitgrösster Milchverarbeiter der Schweiz sei er zuversichtlich, was die Qualität der Produkte und den Wert der rund 700 Mitarbeitenden betreffe. «Fakt ist aber auch, dass wir besser werden müssen.» Das Unternehmen analysiert Den vor einem halben Jahr vorgestellte Transformationsprozess CAO 2027 hat Perroud ja nicht selber mitgestaltet. «Dieses Ziel soll eingehalten werde





