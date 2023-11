Ragnhild Mowinckel disqualifiziert wegen zu hohem Fluor-Wert auf Ski

Ranghild Mowinckel wurde am vergangenen Wochenende in Sölden disqualifiziert. Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel fiel am vergangenen Wochenende in Sölden dem neuen Flour-Verbot zum Opfer. Jetzt ist klar, warum ihre Ski die erlaubten Messwerte überschritten. Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel wurde in Sölden wegen eines zu hohen Fluor-Werts auf ihren Ski disqualifiziert. Eine Erklärung für den erhöhten Wert ist nun da

. Der Startschuss in die neue Ski-Saison in Sölden vom vergangenen Wochenende bedeutete gleichzeitig auch der Startschuss für das neue Fluor-Reglement. Und sogleich fiel Ragnhild Mowinckel den neuen Vorschriften zum Opfer. Norwegens Ski-Ass wurde nach dem 1. Riesenslalom-Lauf disqualifiziert, weil ihre Ski den erlaubten Fluor-Wert überschritten. Die Rennlatten sämtlicher Fahrerinnen und Fahrer wurden am Renn-Wochenende in Sölden getestet. Die meisten lagen deutlich unter dem festgelegten Wert von 1,8 – Mowinckels Ski wiesen einen Wert im zweistelligen Bereich aus. «Wir können es uns absolut nicht erklären», sagte der Rennsportleiter der Skimarke «Head», Rainer Salzgeber, unmittelbar nach dem Vorfall. Die 31-jährige Mowinckel verliess weinend das Renngelände. Daraufhin ging die Spurensuche los: Wie kann es sein, dass Mowinckels Ski den Messwert derart deutlich überschritten? Ein Korken von Mowinckels Servicemann bringt Licht ins Dunke

:

SUEDOSTSCHWEİZ: Wachs-Arbeitsgerät für erhöhte Fluor-Werte verantwortlichNach der Disqualifikation der Norwegerin Ragnhild Mowinckel am vergangenen Samstag im Riesenslalom…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

20MİN: Sölden: Fluor-Disqualifikation – darum waren die Skis kontaminiertRagnhild Mowinckel wurde beim Riesenslalom in Sölden ausgeschlossen. Dies wegen erhöhter Fluor-Werte im Wachs. Jetzt ist klar, wie es passiert ist.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Darum waren Mowinckels Ski Fluor-verschmutztAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

NAU_LİVE: USA stellen weitere Militärausrüstung für Ukraine bereitDie USA stellen der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Militärausrüstung im Wert von im Wert von 125 Millionen US-Dollar bereit.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Angst im Ski-Weltcup nach Disqualifikation: Jetzt wollen sie die Ski einschweissenDie Disqualifikation von Ragnhild Mowinckel gibt zu reden. Eine Erklärung für den viel zu hohen Fluorgehalt im Wachs soll angeblich gefunden worden sein. Doch es herrscht Unsicherheit.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

CASHCH: Teuerung in der Schweiz verharrt im Oktober bei 1,7 ProzentDie Inflation in der Schweiz ist im Oktober unverändert geblieben. Ökonomen schätzten einen Wert im Bereich von 1,5 bis 1,8 Prozent.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »