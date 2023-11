Radfahrerin stürzt und verletzt sich in Muttenz

04.11.2023 10:53:00 polizeiCH 1 min.

Gemäss ersten Erkenntnissen kam die Radfahrerin vom Hexenweglein herkommend in Richtung Engelgasse. Kurze Zeit nachdem sie sich in den St. Alban-Ring einfügte stürzte sie und verletzte sich. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 208 06 00 oder über