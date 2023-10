Quiz: Wörter und Ausdrücke aus Märchen

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieIn unserem heutigen Quiz beschäftigen wir uns zunächst mit Wörtern und Ausdrücken aus Märchen. Die Inspirationsquelle dazu ist ein neuer, sehr lesenswerter Duden-Band von Rolf-Bernhard Essig mit dem Titel «Ach, wie gut, dass niemand weiss … Sprichwörtliche Redensarten aus dem Märchenreich».

Rolf-Bernhard Essig: «Ach, wie gut, dass niemand weiss… Sprichwörtliche Redensarten aus dem Märchenreich.» Mit Illustrationen von Nataša Kaiser. Dudenverlag, Berlin. ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko.

Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Sind Ihre Sprachkenntnisse märchenhaft gut?Testen Sie es wie jeden Sonntag! Weiterlesen ⮕

Smalltalk der Woche: Victoria und David Beckham, die letzte HoffnungWenn Sie gern kiffen, winkt Ihnen ein interessanter Nebenjob. Ausserdem feuern wir unser Lieblings-Promipärchen an: Unsere Liste mit dem neusten Klatsch und Tratsch. Weiterlesen ⮕

Christian Seilers Rezepte: Genmaicha-TeezubereitungUnser Autor übt sich bei der Teezubereitung in Geduld. Und entdeckt: Vieles, was gut ist, lässt sich nicht beschleunigen. Weiterlesen ⮕

SchuldgefühlUnser Autor fühlt sich neuerdings manchmal schon beim Aufwachen schuldig, und zwar für alles Mögliche. Diese vielleicht schweizerischste aller Empfindungen scheint zusammen mit der Drohkulisse zuzunehmen. Weiterlesen ⮕

Wittenbach: Auto und Kleinmotorrad beim Abbiegen kollidiert +++ St.Gallerin über das Aus bei «The Voice of Germany» +++ Achtung, Radar! Hier wird geblitztNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events. Weiterlesen ⮕

Einbruchdiebstahl in Baustellenmagazin in Arnegg +++ Wittenbach: Auto und Kleinmotorrad beim Abbiegen kollidiert +++ St.Gallerin über das Aus bei «The Voice of Germany» +++ Achtung, Radar! Hier wird geblitztNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events. Weiterlesen ⮕