Quickline verzeichnet Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2023

Nach dem leichten Plus im Vorjahr hat der Kabelnetzverbund Quickline im Geschäftsjahr 2023 wieder etwas Federn lassen müssen. Der Umsatz sank um 0,7 Prozent auf 245 Millionen Franken, obwohl das vor allem im Mittelland tätige Unternehmen mehr Kunden anlocken konnte. Der Umsatzknick sei vor allem auf den Rückgang beim Digitalanschluss und auf die Margenerosion bei Internet-Angeboten zurückzuführen, gab Quickline am Mittwoch in einem Communiqué bekannt.

Zum Gewinn machte die Gesellschaft keine Angaben. Am stärksten gewachsen ist Quickline im Mobilfunk, wo die Kundenzahl um 16,9 Prozent auf 99’100 stieg und damit nur knapp unter der Marke von 100’000 blieb. Auch im TV-Streaming (+7,7 Prozent auf 78’700) und Internet (+2,0 Prozent auf 181’000) konnte Quickline an Abonnenten gewinnen. Dagegen ging der branchenübliche Krebsgang bei der Festnetztelefonie (-4,8 Prozent auf 101’200 Kunden) und im linearen TV (-0,9 Prozent auf 299’800) weite

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



swissinfo_de / 🏆 9. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die vorläufigen Zahlen von Nagarro für das Geschäftsjahr 2023 zeigen eine stabile Entwicklung und ein...München, 13. März 2024 (ots/PRNewswire) - Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, gab heute seine vorläufigen, ungeprüften Finanzzahlen für...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Fashion Brand bonprix erzielt Umsatz von 1,52 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2023/24 / Neu aufgestellte...Hamburg (ots) - Herausfordernde makroökonomische Rahmenbedingungen haben die Geschäftsentwicklung von bonprix gebremst. Das internationale Modeunternehmen beendet das...

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Baloise verdient etwas weniger – JahreszahlenBaloise schreibt im Geschäftsjahr 2023 einen geringeren Gewinn und kündigt einen Strategiewechsel an.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Epic Suisse verdient deutlich wenigerBeim Immobilienunternehmen drücken im Geschäftsjahr 2023 Abwertungsverluste den Gewinn.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Ruag International schreibt 2023 schwarze NullDas Luft- und Raumfahrtunternehmen Ruag International hat im Geschäftsjahr 2023 den Konzernumbau…

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Ersteinschätzung zu den Jahreszahlen: Autoneum steigert sichDer Autozulieferer zahlt nach einem Gewinnsprung im Geschäftsjahr 2023 wieder Dividende.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »