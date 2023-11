Quickline bietet zwei Jahre kostenlose Handy-Abos am Black Friday

Quickline sorgte mit seinem Black-Friday-Angebot für Aufsehen – zwei Jahre Handy-Abo geschenkt. Eigentlich hätte die Aktion bis zum 27. November laufen sollen, am 22. November war das Angebot allerdings bereits nicht mehr verfügbar.Dass aus dem eigentlichen Black Friday, dem einen, ultimativen Schnäppchentag, inzwischen oftmals (vermeintliche) Schnäppchen-Wochen geworden sind, dürften die meisten Konsumenten spätestens dieses Jahr bemerkt haben.

Die wirklich spannenden Black-Friday-Angebote suchte man am eigentlichen Black Friday vom 24. November 2023 vergebens. Ein Angebot aber sorgte in der Woche vom Black Friday durchaus für Aufsehen.nämlich hatte eine Aktion gestartet, in deren Rahmen bei allen Handy-Abos die Grundgebühren erlassen werden. Je nach Abo sprechen wir hier von zwischen 10 und 70 Franken monatlich oder zwischen 240 und 1680 Franken insgesam





SwissITMagazine » / 🏆 15. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zehn Jahre Lichtpflicht und über 40 Jahre ZeitumstellungÜber die bevorstehende Zeitumstellung, die Lichtpflicht und anderes.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

«SRF 3 Best Talent» November - Leila macht sich und uns im November glücklichWir feiern starke Songs, einen eigenwilligen Style und das fast unerschütterliche Selbstbewusstsein der Bernerin.

Herkunft: SRF 3 - 🏆 30. / 59 Weiterlesen »

«Beschämend» oder «nur er bringt den FCL wieder flott» – Alpstaegs Millionen-Angebot sorgt für kontroverse DiskussionBernhard Alpstaeg will dem FCL bis zu 16,5 Millionen Franken bezahlen – aber nur, falls dieser ihm seine aberkannten Aktien zurückgibt. In den Kommentarspalten der Luzerner Zeitung fallen die Reaktionen unterschiedlich aus.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Aer Lingus und American bauen Codeshare-Angebot ausIhre Luftfahrt-News

Herkunft: aeroTELEGRAPH - 🏆 39. / 51 Weiterlesen »

So reagiert der FC Luzern auf Alpstaegs Millionen-AngebotAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Knappes Angebot: Preise für Mietwohnungen steigen erneutIm vergangenen Monat stiegen die Mietpreise erneut um 0,4 Prozent. Im gesamten Jahr erfolgte eine Zunahme um 2,7 Prozent.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »