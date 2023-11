Quartalszahlen: Geberit steigert Marge bei rückläufigem Umsatz

Der Umsatz reduzierte sich von Januar bis September um 12,3% auf 2,39 Mrd. Fr., wie der Sanitärtechnikkonzern am Donnerstag mitteilte. Ohne die negativen Währungseffekte im Umfang von 119 Mio. Fr. fiel das organische Minus mit 7,9% etwas moderater aus.

Im dritten Quartal immerhin hat sich der Abwärtstrend mit einem organischen Minus von 4,8% etwas gemildert. Im ersten Semester schrumpfte Geberit in Lokalwährungen noch um mehr als 9%, im zweiten Semester gesondert betrachtet gar um über 14%.Das Umfeld sei ausserordentlich schwierig gewesen, heisst es zum Geschäftsverlauf nach neun Monaten.

So verminderte sich der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda um 2,4% auf 749 Mio. Fr., wogegen die entsprechende Marge gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Prozentpunkte auf 31,3% anzog. Der Reingewinn sank gleichzeitig um 4,6% auf 516 Mio. Fr., belastet unter anderem von einem im Vorjahresvergleich negativeren Finanzergebnis. Damit hat Geberit die Erwartungen der Analysten in etwa erfüllt, wobei der operative Gewinn eher am oberen Ende der Schätzungen ausfiel.

Der bisherige Ausblick auf das Gesamtjahr 2023 wird mit Blick auf den Umsatz bestätigt. Demnach rechnet das Unternehmen für das Gesamtjahr 2023 in lokalen Währungen mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Prognose für die Ebitda-Marge wurde hingegen etwas erhöht. Neu rechnet das Unternehmen mit einem Wert zwischen 29 und 30%, bisher lautete die Vorgabe auf «rund 29%».

