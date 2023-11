Quartalszahlen: Adecco gewinnt erneut Marktanteile

Der Umsatz von Adecco nahm zwar um 1% auf 5,96 Mrd. € ab, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung hiess. Bereinigt um Wechselkurseffekte und um die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage betrug das organische Wachstum allerdings 3%.

Damit hat sich das Wachstumstempo nur leicht abgeschwächt. Es fiel aber über den Erwartungen aus (AWP-Konsens: +1,8%). Und Adecco schnitt damit auch klar besser ab als die grössten Konkurrenten, die zuletzt über organisch rückläufige Umsätze berichten mussten. «Wir konnten in allen Regionen Marktanteile gewinnen», liess sich CEO Denis Machuel denn auch zitieren.

Den Bruttogewinn sank derweil um 2% auf 1,24 Mrd. € und die entsprechende Marge kam bei 20,8% zu liegen. Adecco selbst hatte eine Bruttomarge auf dem Niveau des zweiten Quartals (20,7%) erwartet. Das um Einmaleffekte bereinigte operative Ergebnis auf Stufe Ebita stieg gleichwohl um 9% auf 235 Mio. €, was deutlich über den Analystenerwartungen war. Preisdisziplin, Produktivitätszuwächse und eine gute Kostenkontrolle hätten dies ermöglicht, so das Communiqué. Die Problemregion Nordamerika habe ausserdem beim Turnaround Fortschritte erzielt und ein positives Ergebnis erzielt.Adecco rechnet mit einem weiterhin stabilen Geschäftsverlauf.

