Die Medienmitteilung der Quantus AG, einem Investment Manager mit Sitz in Zürich, der in Immobilien und Immobilienprojekte investiert, lässt aufhorchen. «Quantus erwirbt den Hauptsitz der Cedes in Landquart», lautet die Überschrift. Markenzeichen des Bündner Sensorenherstellers, der weltweit rund 400 Mitarbeitende beschäftigt, ist der 65-Meter-Turm, der hoch über Landquart aufragt.

Er wurde vor 18 Jahren gebaut, um Liftsensoren zu testen.Wir sind täglich mit viel Herzblut im Einsatz, um euch über alles Wichtige in unserer Region zu informieren, euch Hintergründe zu liefern, zu inspirieren, euch Tipps & Tricks für den Alltag zu geben oder einfach zum Lachen zu bringen. Bitte habt deswegen Verständnis, dass die uneingeschränkte Nutzung von suedostschweiz.ch unseren Abonnenten vorbehalten ist.

Weiterlesen:

suedostschweiz »

Visana mietet Bürofläche in der Berner AltstadtDie Berner Krankenversicherung Visana hat in der Berner Altstadt fast 1000 Quadratmeter Bürofläche gemietet, während ihr Hauptsitz umgebaut wurde. Weiterlesen ⮕

Stellenabbau bei Similasan aufgrund von wirtschaftlichen Entwicklungen in den USADer Hersteller von homöopathischen Mitteln Similasan baut 27 von 130 Stellen am Hauptsitz in Jonen ab. Die US-Arzneimittelbehörde hat den Marktzugang und die Distribution für homöopathische Augentropfen erschwert. Similasan arbeitet mit den Behörden zusammen, um die Angelegenheit zu klären. Weiterlesen ⮕

Visana mietet Bürofläche in der Berner AltstadtDie Berner Krankenversicherung Visana hat in der Berner Altstadt fast 1000 Quadratmeter Bürofläche gemietet, während ihr Hauptsitz umgebaut wurde. Weiterlesen ⮕

Börsenbericht vom 26. Oktober 2023: SMI startet mit deutlichem VerlustDer aktuelle Bericht vom Schweizer Aktienmarkt und ein Überblick der wichtigsten Geschehnisse an Wallstreet, den asiatischen Börsen sowie den Devisen- und den Rohstoffmärkten. Weiterlesen ⮕

Der Betreiber «hat keinen Bock mehr»: Die Sommerresidenz am Hafen Basel steht zum VerkaufDer Betreiber der Sommerresidenz will den Pachtvertrag weitergeben. Weiterlesen ⮕

- Seit 2 Jahren immer auf Podest: Klappt's in Sölden zum 18. Mal?Der Nidwaldner gewinnt den ersten Riesenslalom der neuen Saison. Weiterlesen ⮕