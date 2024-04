Qualipet und weitere Geschäfte müssen Löwencenter verlassen

Ende 2025 wird er hier die erste Filiale eröffnen – im Löwencenter. Für die 1000 Quadratmeter grosse Ladenfläche wird im ersten Stock des Gebäudes einiges umgekrempelt. Nicht nur der Tierbedarf-Laden Qualipet muss seinen derzeitigen Standort verlassen, sondern auch die Papeterie McPaperland, der Geschenk- und Partyladen FunZone sowie die beiden Gastrobetriebe Phönix Take-away und Löwen Food Court. Dies bestätigt Markus Belser auf Anfrage.

Er ist Geschäftsleiter und Inhaber der Löwen Bau und Betriebs AG, die das Löwencenter verwaltet

