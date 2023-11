Quaggamuschel breitet sich in Schweizer Seen aus

Eine neue Studie zeigt auf, welche Prognose die drei Seen Boden-, Genfer- und Bielersee haben: Die Quaggamuschel lässt sich demnach nicht aufhalten. Dies ist nicht nur für Berufsfischer eine schlechte Nachricht.In denjenigen Seen, wo sich die Quaggamuschel bereits ausgebreitet hat, kann sie nicht mehr vertrieben werden. Es gilt, die noch nicht betroffenen Seen wie Zürich- und Vierwaldstättersee mit möglichen Massnahmen wie einer Reinigungspflicht für Boote zu schützen.

(Bild: Andrea Wyss) Immer öfter ziehen Fischer Quaggamuschel n aus dem Wasser, welche in zweierlei Hinsicht Probleme bereiten. Die Muscheln beschädigen einerseits die Netze. Andererseits filtern sie grosse Mengen Plankton heraus, welches dann den Fischen als Nahrung nicht mehr zur Verfügung steht. (Bild: Andrea Wyss) Die invasive Quaggamuschel hat bereits in zahlreichen Schweizer Gewässern Fuss gefasst. Für drei betroffene Schweizer Seen wurde nun mittels Studie erstmals eine Vorhersage erstellt, in welchem Ausmass sich die Quaggamuschel dort weiter ausbreiten wir





Weiterlesen: BAUERNZEİTUNG1 » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SRFSPORT: Schweizer News von den EC 2022 - Die Schweizer Boote verpassen die EM-MedaillenHier finden Sie die wichtigsten Meldungen des Tages rund um die European Championships aus dem Schweizer Lager.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: Das Agrarpaket 2023 schwäche die Schweizer Milchwirtschaft, finden die Schweizer Milchproduzenten - bauernzeitung.chUnzufrieden - Das Agrarpaket 2023 schwäche die Schweizer Milchwirtschaft, finden die Schweizer Milchproduzenten: Mit «Konsternation» habe der Vorstand der Schweizer Milchproduzenten vom Inhalt des Agrarpakets 2023 Kenntnis genommen. Korrekturen sollen…

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

SCHWEİZERBAUER: Trockenheit ist überwunden, Schweizer Seen sind voll - Schweizer BauerDie Trockenheit der ersten Monate dieses Jahres ist überwunden. Die Schweizer Seen sind wieder voll. Der Grund: es hat in letzter Zeit in kurzen Abständen ausgiebig geregnet. Und es ist noch nicht vorbei: Für Dienstag werden erneut kräftige Niederschläge erwartet. Erst am Sonntag hatten Gewitter auf der Alpennordseite lokal und regional grosse Niederschlagsmengen in kurzer […]

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: Die Schweizer Milchproduzenten wollen die Lebensqualität zum Thema machen – «die Frage ist überfällig» - bauernzeitung.chMilchproduktion - Die Schweizer Milchproduzenten wollen die Lebensqualität zum Thema machen – «die Frage ist überfällig»: (🔒Abo) Wie es den Bäuerinnen und Bauern geht, soll Teil des Grünen Teppichs werden, sagen die Schweizer Milchproduzenten. Sollte es…

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: Das Krankenkassen Informationszentrum für alle Fragen rund um das Schweizer GesundheitswesenFinden Sie alle wichtigen Informationen über die Schweizer Krankenkassen und die Schweizer Krankenversicherungsgesetze beim Krankenkassen Informationszentrum....

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

SRFNEWS: Schweizer Waffenexport - Blocher: «Schweizer Waffen dürfen nicht in die Ukraine gelangen»Weitergabe von Kriegsmaterial an die Ukraine: SVP will einlenken – Blocher warnt: «Das ist neutralitätswidrig.» Es ist die Frage ob es die ganze SVP möchte oder nur ein einzelner d.h. eigentlich nur, dass *er* und seine Entourage nichts daran verdienen. Im Grunde genommen weiss es ja jede und jeder, dass Neutralität menschlich gar nicht möglich ist.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »