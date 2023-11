Pyrolyse mit Wasser abgeschaltet: Pflanzenkohle als Bodenverbesserer

Samuel Unterhofer und andere Ausschussmitglieder haben die Pyrolyse mit Wasser abgeschaltet nach der Kon-Tiki-Methode. Sophia Blonk PreviousNext Pflanzenkohle, auch als Terra Preta bekannt, hat als altbekannter Bodenverbesserer seine Wurzeln in den tropischen Amazonasregionen. Die Kohlenstoffisierung ist ein Prozess, bei dem organisches Material unter Ausschluss von Sauerstoff thermisch abgebaut wird.

Dieser Prozess kann durch Pyrolyse oder Vergasung bei Temperaturen zwischen 400°C und 1’000°C erfolgen. Insbesondere die Pyrolyse ist die bevorzugte Methode zur Herstellung von Pflanzenkohle. Samuel Unterhofer, Mitglied des Vorstands des Vereins Gemeinschaft Cès (CdC) erklärt: «Die Kohlenstoffisierung ist ein entscheidender Prozess für die Nachhaltigkeit, da sie dazu beiträgt, Kohlendioxid (CO2) dauerhaft zu speichern und somit zur Dekarbonisierung beiträgt.» Pflanzenkohle in der Landwirtschaft Eine der Hauptanwendungen von Pflanzenkohle liegt in der Landwirtschaft, wo sie als leistungsstarker Bodenverbesserer wirk

:

SCHWEİZERBAUER: Pflanzenkohle: ein nachhaltiges Produkt für die LandwirtschaftDas Interesse an Pflanzenkohle wächst, und in Cès TI, einer schweizerischen Gemeinschaft in den Bergen des Leventinatals, zeigt sie ihr Potenzial in der Landwirtschaft .

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »

SCHWEİZERBAUER: Ein nachhaltiges Produkt für die LandwirtschaftDas Interesse an Pflanzenkohle wächst, und in Cès TI, einer schweizerischen Gemeinschaft in den Bergen des Leventinatals, zeigt sie ihr Potenzial in der Landwirtschaft .

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »

SRFSPORT: Klappt's am Frauen-Wochenende? - In Zermatt geht das Warten auf die Premiere weiterIn Zermatt haben auch nach 2 Jahren keine Rennen stattgefunden.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

20MİN: Haben Tierschützer den Zirkuslöwen freigelassen?Löwe Kimba brach aus seinem Käfig aus, der Zirkusdirektor spricht von einer «Sabotage».

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Doppelte Absage: Haben die Matterhorn-Rennen überhaupt eine Zukunft?Es sollte ein Spektakel werden, stattdessen gab es zwei Absagen der Matterhorn-Rennen. Wie sieht die Zukunft des Events aus?

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFSPORT: Klappt's nächste Woche? - In Zermatt geht das Warten auf die Premiere weiterIn Zermatt haben auch nach 2 Jahren keine Rennen stattgefunden.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »