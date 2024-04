Putins Schergen vergiften den Diskurs in Europa

Der Fall «Voice of Europe» zeigt, wie Putins Schergen den Diskurs in Europa vergiften. Die bisher geplanten Abwehrmassnahmen genügen nicht.Auf Propaganda und Manipulation versteht er sich wie kein Zweiter: Russlands Machthaber Wladimir Putin.Vielleicht war diese eine Sache zu offensichtlich, zu schlecht getarnt, zu plump.

Ein aus Russland gesteuertes Netzwerk um den ukrainischen Putin-Freund Wiktor Medwedtschuk soll Kreml-Propaganda in Europa verbreitet, eine prorussische Website («Voice of Europe») betrieben und Abgeordnete bestochen haben, um den demokratischen Diskurs in der EU im Sinne Moskaus zu beeinflussen. Man weiss das jetzt, weil die Regierungschefs von Tschechien und Belgien sowie ein Recherchenetzwerk vorige Woche entsprechende Erkenntnisse von Geheimdiensten öffentlich machten. Politiker aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Polen, Ungarn und den Niederlanden sollen für prorussische Äusserungen Geld erhalten haben, heisst es. Auch EU-Abgeordnete sollen darunter sei

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bazonline / 🏆 7. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukraine: Putins bewaffnete Schergen sammeln Wahlzettel einDer Kremlchef will in den russisch kontrollierten Gebieten 80 Prozent Zustimmung erreichen. Damit das klappt, werden die Ukrainerinnen und Ukrainer unter Druck gesetzt.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Milderung in Trumps Nato-Diskurs: «Wir werden die Nato nicht verlassen, solange Europa seinen Beitrag leistet»Trump steht der Nato seit langem kritisch gegenüber. In einem Interview mit dem rechtsgerichteten britischen Sender GB News schlägt er etwas mildere Töne an.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Reaktionen auf Putins Wahlsieg - «Kein Glückwunschschreiben»: scharfe Kritik nach Putins WahlsiegNach der Wiederwahl Putins ist die Kritik aus dem Westen deutlich. Glückwünsche kommen vom «Strategie-Partner» China.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Wladimir Putins Wahl hat Folgen – für Russland und EuropaAn den Urnen kam es während der Wahl zwar zu verschiedenen Protesterscheinungen, doch der Kreml scheint nach wie vor in der Lage, diese zu isolieren. Putin könne nach dieser Wahl zeigen, dass das Volk hinter ihm und seiner Kriegspolitik stehe, sagt Sabine Fischer.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Wladimir Putins Wahl hat Folgen – für Russland und EuropaAn den Urnen kam es während der Wahl zwar zu verschiedenen Protesterscheinungen, doch der Kreml scheint nach wie vor in der Lage, diese zu isolieren. Putin könne nach dieser Wahl zeigen, dass das Volk hinter ihm und seiner Kriegspolitik stehe, sagt Sabine Fischer.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Auslosung Europa League - Leverkusens Europa-Reise: Nächster Halt West HamBayer Leverkusen schafft im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Karabach in extremis die Wende.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »