Putin zieht russische Ratifizierung des Atomwaffentestverbots zurück

04.11.2023 10:51:00 bluenews_de 1 min.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat per Gesetz die russische Ratifizierung für das Verbot von Atomwaffentests zurückgezogen. Der entsprechende Erlass wurde am Donnerstag in der offiziellen russischen Gesetzesdatenbank veröffentlicht. Es ist noch unklar, ob Putin bei den russischen Wahlen im März eine weitere Amtszeit anstrebt. Mögliche Nachfolger sind altgediente Vertraute des 71-jährigen Staatschefs. Putin hat in den letzten Jahren an Stärke verloren, insbesondere durch den Krieg in der Ukraine. Er hat jedoch eine Verfassungsänderung durchgesetzt, die ihm zwei weitere Amtszeiten ermöglichen würde. Mit 71 Jahren ist seine Gesundheit ein Thema von Bedeutung.