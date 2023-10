Putin: Kreml dementiert Gerüchte über Tod des russischen Präsidenten

Russlands Präsident Wladimir Putin ist an einem Herzinfarkt verstorben? Entsprechende Gerüchte hielten sich auf Telegram hartnäckig. Nun sah sich sogar der Kreml zu einer Gegendarstellung gezwungen.Der Kreml sah sich nach hartnäckigen Gerüchten, Russlands Präsident Wladimir Putin sei verstorben, zu einer Stellungnahme veranlasst.Mehr anzeigen

Die Gerüchte, der russische Präsident sei todkrank, lassen sich immer wieder in Posts auf Sozialen Medien finden. Öffentliche Auftritte würde inzwischen ein Doppelgänger absolvieren, heisst es da etwa. Nachdem sich nun sogar die Nachricht verbreitete,sei an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben — eine Nachricht, die das Potenzial hätte, das Weltgeschehen und insbesondere den Krieg gegen dieTelegram-Kanal «General SVR».

Laut «General SVR» sei Putin um 20.42 Uhr für tot erklärt worden. «Jetzt sind die Ärzte im Raum mit Putins Leiche eingesperrt, sie werden von Mitgliedern des Sicherheitsdiensts des Präsidenten (...) festgehalten», schreibt der Telegram-Kanal. Im Netz verbreitete sich die Nachricht schnell, wenngleich umgehend Zweifel an deren Wahrheitsgehalt aufkamen.Doch offenbar sah man sich im Kreml veranlasst, Putins Tod in einer Stellungnahme zu dementieren. headtopics.com

Wladimir Putin hatte seinen letzten öffentlichen Auftritt am vergangenen Donnerstag. Als der russische Präsident das Raumfahrtzentrum in Koroljow bei Moskau besuchte, waren ihm keinerlei Gesundheitsprobleme anzumerken.Schweizer Skilehrer und Tochter von Margaret Thatcher haben geheiratet

Weiterlesen:

bluenews_de »

Ukraine-Krieg: Kreml verbietet Berichte über Verbrechen von SoldatenImmer wieder begehen Rückkehrer aus dem Ukraine-Krieg in Russland Straftaten. Die Staatsmedien sollen diese aber nun nicht mehr thematisieren. Weiterlesen ⮕

Havariekommando geht vom Tod vermisster Seeleute ausAm Dienstag stiessen zwei Frachtschiffe vor Helgoland zusammen. Das Havariekommando hat nun keine Hoffnung mehr für die vier vermissten Seeleute. Weiterlesen ⮕

Schiffsunglück in der Nordsee: Havariekommando geht vom Tod der vermissten Seeleute ausDie Frachtschiffe Polesie und Verity sind 22 Kilometer südwestlich von Helgoland zusammengestossen. Eines der Schiffe ist gesunken, fünf Menschen haben das Unglück wohl nicht überlebt. Weiterlesen ⮕

Havariekommando geht vom Tod vermisster Seeleute ausNach dem Zusammenstoss zweier Frachtschiffe auf der Nordsee südwestlich der Insel Helgoland geht… Weiterlesen ⮕

Havariekommando geht vom Tod vermisster Seeleute ausNach dem Zusammenstoss zweier Frachtschiffe auf der Nordsee südwestlich der Insel Helgoland geht… Weiterlesen ⮕

Fall an Basler Strafgericht: Tod nach Geburt: Beide Ärzte fühlten sich nicht verantwortlichVor knapp zehn Jahren ist eine Frau nach der Geburt ihres siebten Kindes im Spital an inneren Blutungen gestorben. Am Mittwoch startete der Prozess gegen zwei involvierte Ärzte und eine Hebamme. Weiterlesen ⮕