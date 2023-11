Psychologie der Emotionen: Wer wütend ist, erreicht seine Ziele besser

Gerade haben nämlich Psychologen um Heather Lench eine Studie publiziert, welche die hilfreiche Wirkung des Ärgers in diesem Fall nahelegt. Wie die Forscher der Texas A&M University im «Journal of Personality and Social Psychology: Attitudes and Social Cognition» berichten, könnte Wut helfen, Aufgaben mit mehr Erfolg und Hartnäckigkeit zu erledigen.

Die Ergebnisse, so die Psychologen, legten nahe, dass negative Emotionen nützlich sein könnten. Die Evolution hätte sie sonst infolge permanenter Updates irgendwann gelöscht. Furcht zum Beispiel signalisiert dem Menschen, potenziell gefährliche Situation zu meiden oder zu fliehen. Langeweile ist ein Signal, um etwas an der gegenwärtigen Situation zu ändern, wie vielleicht auch Traurigkeit..

Sind andere Menschen beteiligt, kann Wut wirksam sein. In Verhandlungen zum Beispiel wirkt Zorn als Bedrohung – und die anderen Beteiligten geben vielleicht eher klein bei. Dass Zorn aber auch bei der Bewältigung von Problemen unterstützend wirken kann, die in stiller, einsamer Wut bearbeitet werden, dafür haben nun also die Forscher um Heather Lench einen Hinweis geliefert. Werkzeuge und Wut – das sind die Dinge, die ein erfolgreicher Heimwerker braucht.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BLUENEWS_DE: Wer will, wer noch zuwartet, und wer abgesagt hatAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Psychologie der Emotionen: Wie Wut hilft, seine Ziele zu erreichenEin zorniger Heimwerker ist womöglich auch ein erfolgreicher Heimwerker: Psychologen haben die positiven Nebenwirkungen schlechter Gefühle untersucht.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Psychiatrie St.Gallen: Steffi Weidt zur neuen Direktorin Medizin und Psychologie gewähltDer Verwaltungsrat der Psychiatrie St.Gallen hat die Privatdozentin und Fachärztin Steffi Weidth zur Direktorin Medizin und Psychologie gewählt. Am 1. April nächsten Jahres wird sie als Mitglied der Geschäftsleitung die neue Funktion übernehmen.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Telefon-Joker versagt bei 'Wer wird Millionär?'Der Telefon-Joker war für 'Wer wird Millionär?'-Kandidatin Miriam Völlmecke keine Hilfe. Anstatt die richtige Antwort zu geben, wird am anderen Ende der Leitung gemotzt — selbst Günther Jauch ist baff.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Wer kennt Rütschelen?: In diesem Dorf «stöppeln» die Leute mit dem RegenschirmKein Bus, keine Beiz, kein Laden – Rütschelen ist klein, liegt abgeschieden. Heuer feiert das Dorf einen runden Geburtstag. Höchste Zeit für einen Besuch.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Vogel vor dem Abflug: Wer wird neuer FCB-Trainer?Der Abgang von Heiko Vogel scheint kurz bevorzustehen. Es stellt sich die Frage nach dem Nachfolger. Das sind die Kandidaten.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕