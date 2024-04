Prügelei zwischen Rangers und Devils als Racheakt für Jonas Siegenthaler

Kaum wird der Puck zwischen Rangers und Devils eingeworfen, prügeln sich zehn Spieler. Es ist ein Rache akt für Jonas Siegenthaler .«Ich habe viel Respekt für ihn»: Devils -Verteidiger Kurtis MacDermid über Rangers -Stürmer Matt Rempe.Die Rivalität zwischen den Rangers aus Manhattan und den Devils von der anderen Seite des Hudson ist legendär.

Und sie erfährt am Mittwoch einen neuen Höhepunkt: Kaum ist der erste Puck eingeworfen, werfen sämtliche zehn Spieler auf dem Eis ihre Handschuhe weg und beginnen sich paarweise zu prügeln. Es ist die ritualisierte Rache für ein Ereignis, das fast einen Monat zurückliegt und den Schweizer Nationalverteidiger Jonas Siegenthaler mehrere Wochen ausser Gefecht setzte. An jenem 11. März hatte der New Yorker Stürmer Matt Rempe sich geweigert, einer Aufforderung zum Prügeln von New-Jersey-Verteidiger Kurtis MacDermid Folge zu leisten. Und dann ein paar Minuten später dessen Teamkollegen Siegenthaler mit einem brutalen Ellbogenschlag im Gesicht getroffe

