Prozess wegen fahrlässiger Tötung im Hafen von La Neuveville

Ein beschädigtes Stromkabel dürfte die Ursache für die Tragödie vom 15. Mai 2017 gewesen sein. Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland ist ab heute Dienstag in einer Turnhalle in Moutier mit einem zweiwöchigen Prozess von seltenem Ausmass beschäftigt sein. Acht Angeklagte stehen wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht, drei von ihnen auch wegen Verletzung der Bauvorschriften. Es geht um den Tod von zwei Frauen, der sich im Mai 2017 im Hafen von La Neuveville ereignete.

Das Drama soll nun, mehr als sechs Jahre nach den Ereignissen, endlich zu einem Ende kommen. Geplant ist ein 14-tägiger Megaprozess

20MİN: La Neuveville: Zwei Frauen starben im See an StromschlagZwei Frauen und ein Hund waren im Mai 2017 im Hafen von La Neuveville nach einem Unfall mit Strom verstorben. Nun wurde gegen acht Beschuldigte Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben.

