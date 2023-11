Prototyp der modernisierten Ilyushin Il-96 ist erstmals abgehoben

. Auf dem freien Markt hatte sich kein Käufer für das das 9,35 Meter längere Nachfolgermodell der Il-96 gefunden, das in drei Klassen 305 Fluggäste fassen sollte. Doch inzwischen sieht es wieder anders aus. Die Sanktionen des Westens erschweren es Russlands Fluglinien, ihre Flugzeuge zu warten. Auf direktem Weg können sie nicht mehr an Ersatzteile kommen, geschweige denn an neue Flugzeuge. Daher will der Kreml wieder die heimische Produktion fördern. Ein Teil davon ist die Il-96-400M. Der erste Prototyp der aktualisierten Version der sowjetischen Il-96-300 hat jetzt ihren Erstflug absolviert.

Der Flug des Vierstrahlers fand laut dem Kanal Aviatorschina in einer Höhe von 2000 Metern und mit einer Geschwindigkeit von 390 Kilometern pro Stunde statt. Er dauerte 26 Minuten, was deutlich kürzer ist, als es für Erstflüge inzwischen üblich ist. Laut russischen Medien wurden beim Flug die Stabilität und Steuerbarkeit des Flugzeugs, die Funktionsfähigkeit von Cockpitsystemen und Triebwerken sowie die Fähigkeiten bei der Landung überprüft.

Mit Rumpf, Flügel und Triebwerke werden zudem die alten Komponenten übernommen, wobei die Triebwerke leicht verbessert sein sollen. UAC gibt die Reichweite mit 10.000 Kilometern an. In einer Zweiklassenkonfiguration sollen 386 Gäste im Flieger Platz finden. Pro Jahr will die Regierung

