Proteste gegen Abschüsse von Brumbys in Australien

Proteste gegen die Abschüsse der Brumbys gab es bereits 2022.In einem australischen Nationalpark sollen tausende Wildpferde aus Helikoptern abgeschossen werden. Naturschützer sehen in den Tieren eine Plage. Andere Methoden seien nicht erfolgreich gewesen.Tausende Wildpferde sollen im australischen Bundesstaat New South Wales aus Helikoptern abgeschossen werden.

Die Zahl der so genannten Brumbys soll im Kosciuszko-Nationalpark von derzeit rund 19'000 auf 3000 reduziert werden. Die Umweltministerin verteidigte die umstrittene Massnahme damit, dass andere Methoden wenig erfolgreich gewesen seien.Die Behörden des australischen Bundesstaats New South Wales haben den Abschuss von tausenden Wildpferden aus Hubschraubern angekündigt.

Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, sagte Sharpe. «Niemand möchte Wildpferde töten.» Doch die Brumbys bedrohten allein durch ihre schiere Anzahl «einheimische Arten und das gesamte Ökosystem». «Wir müssen handeln».Der Kosciuszko-Nationalpark gehört zu den grössten Naturschutzgebieten Australiens. headtopics.com

Seitdem versuchen die Park-Ranger, die Zahl der Pferde mit Hilfe von Fallen, Umsiedlungen und der klassischen Jagd zu begrenzen. Mit geringem Erfolg, wie Ministerin Sharpe betonte: Allein in den vergangenen beiden Jahren stieg ihre Zahl demnach um ein Drittel weiter an.

Bei den Brumbys handelt es sich um ursprünglich domestizierte Pferde, die zur Zeit der Kolonialisierung Australiens im 18. Jahrhundert aus Europa eingeführt wurden, dann aber von den Siedlern freigelassen wurden, als sie diese nicht mehr brauchten - oder einfach entliefen. Nach Auffassung der Gegner des Abschusses sind die Wildpferde heute Teil der Geschichte Australiens. headtopics.com

Die Nichtregierungsorganisation begrüsste die Entscheidung der Behörden von New South Wales. Laut ihrem Sprecher Jack Gough wächst die Zahl der Wildpferde allein in dem Bundesstaat jährlich um 15 bis 18 Prozent.

Weiterlesen:

bluenews_de »

Crystal Lagoons expandiert in Australien mit 16 PAL™-ProjektenMiami (ots/PRNewswire) - Crystal Lagoons hat eine bedeutende Expansion in Australien abgeschlossen. Das multinationale Innovationsunternehmen hat einen wichtigen Vertrag mit dem... Weiterlesen ⮕

Schweizer Team beendet Solar Challenge in AustralienDas Schweizer Team alpha-Centauri hat mit ihrem selbstgebauten Solarauto die Bridgestone World Solar Challenge in Australien erfolgreich abgeschlossen. Sie erreichten den zwölften Platz und legten in sechs Tagen 3022 Kilometer zurück. Das Rennen mussten aufgrund der extremen Bedingungen acht Teams vorzeitig abbrechen. Das Team ist stolz auf ihre Leistung und betont die Herausforderungen der Hitze und der rauen Straßen während des Rennens. Weiterlesen ⮕

Endlager für radioaktive Abfälle in Lothringen verfassungskonformDer Verfassungsrat in Paris entscheidet, dass das geplante Endlager für radioaktive Abfälle in Lothringen mit der Verfassung vereinbar ist. Die Planung beinhaltet Garantien für die Rechte künftiger Generationen. Deutschland hatte Proteste gegen das Lager geäußert. Weiterlesen ⮕

Marco Rima über inakzeptable Drohungen, seine Familie und eine geplante AuszeitDer Komiker polarisierte zuletzt als Ständeratskandidat. In der Sendung «Typisch Michelle – Gschmackssach» auf TeleBärn spricht er über die Drohungen, die nicht nur ihn, sondern auch seine Familie belasteten, stellt sein Schwedisch und seine Kochkünste unter Beweis– und kündigt eine Auszeit in Australien an. Weiterlesen ⮕

Champions League: Ermittlungen gegen Roter Stern Belgrad-AnhängerNach dem Champions-League-Spiel von RB Leipzig gegen Roter Stern Belgrad ermittelt die Polizei gegen die Gästefans. Weiterlesen ⮕

Das Voting zur 3. Runde - Traumtore in der CL: Welches ist Ihr Favorit?Oscar Gloukh traf im San Siro zum zwischenzeitlichen 1:1 für Salzburg gegen Inter. Weiterlesen ⮕