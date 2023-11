Protestaktion: Polizei entfernt pro-israelische Poster

Mutmasslich waren sie auf der Suche nach jüdischen Passagieren aus Tel Aviv. «Dass so was 2023 passieren kann, ist taff», sagt der Israel-Experte. Aktivisten wollen auf Geiseln aufmerksam machen Die Plakataktion stammt von «Kidnapped from Israel», einem Kollektiv von Aktivisten aus der ganzen Welt. Ziel sei es, darauf aufmerksam zu machen, die Geiseln «sicher und unverzüglich» nach Hause zu bringen, heisst es auf der Webseite.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MIN: Basel: Polizei konnte nur eine Stunde zurückspulen, das war zu wenigDie Videoüberwachung des Gewalthotspots Dreirosenanlage wird verlängert. Es kommt aber zu Neuerungen und die überwachte Zone wird ausgeweitet.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: 19,4 Millionen Franken für Ausbau der Turnhalle und neues Schulhaus Steinhof aus HolzDie Schulanlage erhält unter anderem eine Atelierzone und eine Gastroküche.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Eine Fussballdoku von David Beckham macht mich wehmütigJahrelang liess David Beckham seine Gegenspieler alt aussehen. Nun fühlt sich unser Autor alt wegen einer Dokumentation über Beckhams Leben.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Antifa in Bern: Warum hat die Polizei nicht aktiver eingegriffen?Am Wochenende kam es beim antifaschistischen Abendspaziergang zu kaputten Scheiben, Sprayereien und Steinwürfen. Wieso ging die Polizei nicht aktiver gegen die Teilnehmenden vor?

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Niederlenz AG: Mit Velo verunfallt - Polizei sucht AugenzeugenAm Montagabend verunfallte in Niederlenz ein jugendlicher Velofahrer. Weil er sich nicht an den Hergang erinnern kann, sind die Umstände unklar.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Polizei verhaftet drei Männer wegen DrogenhandelsDie Kantonspolizei Zürich hat bei einer Kontrolle mehrere Kilogramm Betäubungsmittel, Bargeld und Waffen sichergestellt. Drei Männer wurden verhaftet und stehen unter Verdacht des Drogenhandels.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕