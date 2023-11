Protest gegen Israel in Beirut

Unifil, die sogenannte Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon, gibt es seit 1978. Sie gilt als eine der ältesten aktiven UN-Beobachtermissionen.In Pakistan sind Hunderte Menschen angesichts des Gaza-Kriegs auf die Strassen gezogen. In der Hauptstadt Islamabad strömte am Sonntag eine Menschenmenge in Richtung der sogenannten Roten Zone, wo Botschaften und Regierungsgebäude liegen, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

In mehreren Städten im Umkreis der Küstenmetropole gab es am Sonntag Raketenalarm, ebenso in Ortschaften im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Das israelische Fernsehen berichtete, bis zu zwei Millionen Menschen seien durch den Alarm und Aufrufe, sich in Schutzräume zu begeben, betroffen gewesen. Die Hamas wird nicht nur von Israel, sondern auch von EU und USA als Terrororganisation eingestuft. Seit dem Terroranschlag auf israelische Zivilisten am 7.

Es sei ein neuer gemeinsamer Mechanismus mit USA, Ägypten und den Vereinten Nationen eingerichtet worden. Hilfslieferungen für Gaza sollten demnach zunächst am Nitzana-Übergang von Israel nach Ägypten geprüft werden. Man habe grosse Sorgen, dass in den Lastwagen auch Waffen in den Gazastreifen geschafft werden könnten, sagte Goren.

Israelische Medien berichteten zuletzt unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Hamas habe rund 30 000 Menschen im Umkreis des Schifa-Krankenhauses konzentriert, damit diese als «menschliche Schutzschilde» dienen. Dies solle Israel daran hindern, ihre unterirdische Kommandozentrale anzugreifen. Die israelische Armee hatte am Samstag Videos veröffentlicht, in denen mutmassliche Mitglieder der islamistischen Hamas die Nutzung des Krankenhauses für ihre Zwecke bestätigen.

:

TAGBLATT_CH: Erdogan bezeichnet Israel als «Kriegsverbrecher» – nun zieht Israel seine Diplomaten abDer türkische Präsident gab bei einer Solidaritätsveranstaltung für Palästina vor hunderttausenden Anhängern dem Westen schuld an «Kriegsverbrechen» in Gaza. Israel s Antwort lässt nicht lange auf sich warten.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Israel-News: Schweiz stellt sich auf die Seite der Israel-KritikerDie UNO hat eine von arabischen Staaten eingebrachte Resolution für eine «humanitäre Waffenruhe» verabschiedet. Auch die Schweiz stimmte zu. Israel spricht von einer «Schande», die Hamas freut sich.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Israel-News: Kryptos als Terrorfinanzierung – die USA und Israel wollen die Hamas trockenlegenDie israelische Regierung hat über 100 Krypto-Konten gesperrt, die mit der Hamas in Verbindung stehen. Doch deren Möglichkeiten, Geldströme zu verschleiern, sind gross.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

SRFNEWS: Eskalation im Nahen Osten - Israel ruft «neue Phase» im Krieg gegen Hamas aus Israel isches Militär weitet Bodeneinsätze im Gazastreifen aus

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Eskalation im Nahen Osten - Israel ruft «neue Phase» im Kampf gegen Hamas aus Israel isches Militär weitet Bodeneinsätze im Gazastreifen aus

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Israel: Haben Co-Planer der Terrorattacke «ausgeschaltet»Nahost: Freilassung von Geiseln gegen Waffenruhe

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »