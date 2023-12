Protest gegen eritreisches Regime führt zur Straßensperrung

Wegen eines Protests von Gegnern des eritreeischen Regimes musste am späteren Samstagnachmittag die Kantonsstrasse von Duggingen nach Grellingen gesperrt werden. Dies nachdem eritreeische Aktivisten die Strasse eingenommen hatten. «Aktuell läuft der Polizeieinsatz, die Lage ist aber unter Kontrolle», sagt Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei. Grund für den Protest ist eine Veranstaltung von regimetreuen Eritreern in einem Festsaal im Gewerbegebiet von Grellingen.

Am Anlass soll auch der eritreeische Botschafter eine Ansprache gehalten haben. Rund 400 bis 600 regimetreue Eritreer haben sich im Gewerbegebiet in einem Festsaal versammelt. Der Anlass hat am Mittag begonnen. Die Polizeikräfte werden an den Kontrollpunkten von Verantwortlichen des Eritrea-Treffens unterstützt, um ihnen sagen zu können, wer als Gast zum Anlass gehört und wer ein politischer Gegner sein könnte. Die Baselbieter Polizei zeigte bereits seit Mittag massive Präsenz und stellte Kontrollpunkte an allen Ortseingängen sowie dem Bahnhof au





