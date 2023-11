Prominente der 90er Jahre auf digitaler Highschool

Besuch beim digitalen KarikaturistenWer sich selbst als 90er-Teenie am Ende der Highschool sehen möchte, lädt Epik runter und acht bis zwölf Selfies hoch, gibt das Geschlecht an, zahlt eine Gebühr und erhält schliesslich 60 verschiedene Varianten des eigenen Selbst.

Die App Epik Box aufklappen Box zuklappen Epik wird als «all in one photo editing app» beworben. Neben der «AI Yearbook»-Funktion bietet Epik eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, um Selfies und Fotos des eigenen Gesichts zu bearbeiten. Nutzende der App können ihr Gesicht schmaler, strahlender, markanter erscheinen lassen oder ihm verschiedene Frisuren aufsetzen.

Aus Sicht der Nutzenden ist Epik die digitale Version eines Karikaturisten: Man liefert das eigene Gesicht als Arbeitsmaterial. Man wartet, während sich eine unsichtbare Magie vollzieht. Und bestaunt schliesslich das Ergebnis: eine fiktive Version des eigenen Ich – verfremdet, aber doch man selbst. Beide, die App Epik und der Karikaturist, lassen sich für ihre Dienste bezahlen.

Die Bilderwelt, die wir selbst produzieren, überblendet sich zunehmend mit der realen Welt. Autor: Estelle Blaschke Professorin für Fotografische Medien Die von Epik erstellten Bilder zeigten den Nutzenden «immer idealisierte, einem Bildalgorithmus folgende Varianten von sich», so Blaschke. Als weitere Gründe für den Erfolg der Bilder nennt sie zum einen die prädigitale Ästhetik der 1990er-Jahre, die sich gut nostalgisch verklären lasse.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRFNEWS: «AI Yearbook» von Epik - Diese KI-Bildern befeuern unsere 90er-NostalgieLaut einer Befragung steht die Schweizer Bevölkerung dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Journalismus kritisch gegenüber. Die Akzeptanz sei gerade in komplexeren Bereichen wie Politik oder Wissenschaft klein.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: EV Zug verpflichtet Torhüter Tim Wolf für zwei JahreDer EV Zug hat Torhüter Tim Wolf für zwei Jahre verpflichtet. Sportchef Reto Kläy lobt seine Entwicklung und Belastbarkeit. Wolf wird zusammen mit Leonardo Genoni das Goalie-Duo bilden.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

20MIN: Fluorverbot: «Habe die letzten 40 Jahre noch nie Skiwachs verwendet»Dank Skiwachs gleiten die Bretter besser. Oft enthält es aber Fluor, welches nicht gesund und umweltgefährdend ist. Doch wie steht die Community dazu?

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

20MIN: Vian Tobel ist 20 Jahre alt und hatte bisher fünf JobsVian Tobal aus Basel musste neben der Schule arbeiten, um ihre Familie finanziell zu unterstützen. 20 Minuten hat mit der jungen Frau gesprochen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Die Hoffnungsträgerin der spanischen Monarchie: Prinzessin Leonor wird 18 Jahre altNach einer behüteten Kindheit und Jugend ist die spanische Thronerbin auf dem Weg, der neue Star des spanischen Königshauses zu werden.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Nach Kuss-Skandal - Fifa sperrt Rubiales für 3 JahreArchiv: Hermoso reicht nach Kuss-Skandal Anzeige gegen Rubiales ein

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕