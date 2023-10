Proiranische Milizen wollen keine ausländischen Botschaften im Irak angreifen

Im Irak kam es seit Beginn des Israel-Kriegs zu mehreren Angriffen von proiranischen Milizen, die der Hisbollah nahestehen. Ein Vertreter behauptet, dass die Milizen keine Botschaften und ähnliches angreifen wollen. - keystone

Proiranische Milizen wollen im Irak nach Worten eines Abgeordneten mit Nähe zum Iran keine ausländischen Botschaften, Konsulate oder Büros internationaler Organisationen angreifen. Das sagte der irakische Abgeordnete Hussein Muanis der Deutschen Presse-Agentur in Bagdad. Das Interview wurde am Donnerstag geführt.

«Standorte von Botschaften, diplomatischen Vertretungen, internationalen Organisationen und ausländischen Unternehmen im Irak sind keine Ziele für den irakischen Widerstand», sagte Muanis. «Sie sind sicher. Diese zählt zu den stärksten und einflussreichsten Milizen des Iraks. Es wird vermutet, dass Muanis eigentlich der Sprecher von Kataib ist unter dem Namen Abu Ali al-Askari.

Derzeit sind rund 2500 US-Truppen im Land stationiert. Vor allem die mit dem Iran verbündeten Milizen und politischen Kräfte fordern den vollständen Abzug der Amerikaner.«Wir haben keinen Zeitplan für die Präsenz amerikanischer Truppen im Irak. Das widerspricht der irakischen Verfassung, schadet der Sicherheit des Landes und besorgt Nachbarländer», sagte Muani. Der «irakische Widerstand» dulde keine «Fahrlässigkeit» der USA.

