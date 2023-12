Prognose: Gold steuert auf neue Rekorde zu

Kürzlich kletterte der Goldpreis auf einen neuen Höchststand. Eine Feinunze des Metalls kostete Anfang Dezember 2135 Dollar. Verantwortlich dafür sind zwei Faktoren. Einerseits flüchten angesichts globaler Krisen die Anleger in den «sicheren Hafen» des Goldes. Andererseits gibt es Signale, dass die Leitzinsen nächstes Jahr sinken könnten. Das würde Gold, das keinen Zins abwirft, attraktiver machen. Der Höhenflug des Goldes geht weiter.

Das prognostiziert jedenfalls Heraeus Precious Metals, einer der grössten Edelmetallhändler der Welt. Die deutsche Heraeus-Gruppe betreibt auch eine Raffinerie im Tessin. «Die wachsende Zuversicht, dass die US-Notenbank Fed ihren Zinserhöhungszyklus beendet hat und bereits im Frühjahr mit Zinssenkungen beginnen könnte, wird den Goldpreis antreiben», sagte Henrik Marx, Leiter Edelmetallhandel, an einer Medienkonferen





bzBasel » / 🏆 41. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das gibt Energie: Das nepalesische Traditionsgericht «Daal Bhat»«Daal Bhat Power – 24 Hour»: Das nepalesische Traditionsgericht ist scharf, lecker und soll für 24 Stunden satt machen.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Spucken wird in Wallisellen wohl massiv teurer: Wie das Spuckverbot auf das ganze Land überschwappteAls 2007 die Stadt Wallisellen das «Spucken ohne Not» unter Busse gestellt hatte, galt sie als Pionierin. Heute büsst eine Vielzahl von Gemeinden die eklige Unsitte.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Das sagt das FiBL zu tieferen Erträge und höheren Kosten bei BioBio-Ausbau in Deutschland - Das sagt das FiBL zu tieferen Erträge und höheren Kosten bei Bio: In Deutschland soll sich der Anteil biologisch bewirtschafteter Fläche fast verdreifachen. Das bedeutet kleinere Ernten und teurere Lebensmittel. Das FiBL ist…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Der Nahost-Konflikt mitten in Europa. Die Ampel stümpert sich ins Elend. Napoleon: das mutmassliche Meisterwerk von Ridley ScottLieber Roger Köppel, herzlichen Dank für den Steilpass. Nun wissen wir alle, dass die Deutschen Politiker Parteisoldaten sind, welche sich hochdienen müssen um als Preis an die Steuergelder der Bürger zu gelangen. Das Resultat sieht mittlerweile jeder. Der Dienst am Land gewährt die notwendige Sachlichkeit und eine Wiederwahl ist für alle ausgeschlossen.Multikulti gescheitert! Das hörte man auch von Angela Merkel, bevor sie 2015 einbrach, und für den Rest ihrer politischen Karriere das Gegenteil erzählte!"Wir schaffen das!"? 18 Kommentare zu “Der Nahost-Konflikt mitten in Europa. Die Ampel stümpert sich ins Elend. Napoleon: das mutmassliche Meisterwerk von Ridley Scott”Das Atoll Tuvalu liegt an den Grenzen der Pazifischen und der Australischen Platte. Wenn sich die Platte, auf der Tuvalu liegt, unter die andere Platte schiebt, dann geht die Insel peu à peu konsequenterweise nach unten

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

5:2-Sieg gegen Aufsteiger SLO - Auf den Kaltstart lässt GC das Schützenfest folgenFrancis Momoh trifft für GC gleich doppelt und dreht damit die Partie

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Carl's Jr.: Das plant Matthias Spycher mit der Burger-KetteDie Burger-Bude Carl’s Jr. kommt im Dezember nach Schaffhausen, bald sollen weitere Standorte folgen.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »