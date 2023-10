Probleme mit Triebwerken von Pratt & Whitney betreffen auch Helvetic und Swiss

Es geht um mögliche Verunreinigungen: Das neue Problem beim Triebwerkshersteller Pratt & Whitney betrifft auch Embraer E2 von Helvetic und Airbus A220 von Swiss.Bei den Problemen mit den GTF-Triebwerken von Pratt und Whitney ist es aktuell nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. GTF steht für Geared Turbofan, oder auf Deutsch Getriebefan. Es handelt sich um die neueste Triebwerksgeneration des Herstellers..

entstanden und entstehen diese Probleme in Zusammenhang mit der Hitze im Kern des Getriebefan-Triebwerkes . So verstopfen etwa Löcher, die rund um die Brennkammer für die Kühlung sorgen, gerade in Gegenden mit viel Staub und Sand. Das Triebwerk wird zu heiß.

Besonders schwierig machte die Situation einer weltweiter Mangel an Ersatztriebwerken und Wartungsslots. In der Folge hatte Swiss Anfang Mai 2023 zeitweise acht ihrer 30 Airbus A220 am Boden stehen. Helvetic Airways, die zwölf Embraer E2 mit GTF-Triebwerken betreibt, zeigte sich zu dieser Zeit entspannter und teilte mit, man habe mit viel Vorlauf Maßnahmen eingeleitet, um Wartungsengpässen vorzubeugen. headtopics.com

Am 24. Oktober wurde nun bekannt, dass neben den PW1100G-Antrieben der A320-Neo-Familie auch zwei weitere Getriebefan-Varianten vom Pulvermetall-Problem betroffen sind:aeroTELEGRAPH wollte wissen, ob auch die Triebwerke de Airbus A220 von Swiss und der Embraer E2 von Helvetic überprüft werden müssen. «Es sind auch einige Triebwerke der E2 betroffen», erklärte ein Helvetic-Sprecher.

