Probleme mit dem Speicher eines iPhones

Zu den Besonderheiten eines iPhones gehört es, dass Sie nur sehr wenig über die „Innereien“ Ihres Smartphones erfahren. Auch der lautlos arbeitende Flash-Speicher eines iPhones ist eine Art Terra Incognita. Dabei kann dieser Speicher-Modul auf zwei Arten die Leistung des Mobilgerätes stark beeinflussen. Das erste Problem: Speicherplatz ist bei Apple so teuer, dass mancher ein zu kleines Modell wählt.

iPads und iPhones sind dann schnell bis zum Rand mit Apps, Videos und Fotos vollgestopft, was den Speicher ausbremse kann. Das zweite Problem ist ein zu langsamer verbauter Speicher. Hier gilt als Faustregel: Je größer der Speicher, desto besser ist die Performance. Vor allem ältere Einstiegsgeräte sind oft mit recht langsamen Speichermodulen ausgestattet, was zum Problem werden kann





macwelt » / 🏆 35. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Präventiver Abschuss: Nimmt der Umgang der Schweiz mit dem Wolf den Weg der EU vorweg?Der Wolf in der Schweiz

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Probleme bei italienischen Konsulaten in der SchweizItalienische Konsulate in der Schweiz bereiten Ärger und Verzweiflung

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Wild Maa, Leu und Vogel Gryff tanzen durchs Kleinbasel – und das feiert, als gäbe es kein MorgenDer Leu, der Wilde Maa und der Vogel Gryff tanzen vor dem Spielchef der drei Ehrengesellschaften Andreas Lehr auf der Mittleren Brücke um 12 Uhr. Dies geschieht drei Mal im Jahr in Basel: während der Fasnacht, dem 1. August-Feuerwerk und dem Vogel Gryff. In diesem Jahr gab es besonders viel Andrang, da das gute Wetter, die Premiere der Vorfasnachtsveranstaltung Charivari und der Samstagstermin für Feierlaune im Kleinbasel sorgten. Am Samstag tanzten die drei Schildhalter der Kleinbasler Ehrengesellschaften - der Vogel Gryff, der Leu und der Wild Maa - durchs Kleinbasel. Das Floss des Wild Maa musste aufgrund des hohen Pegelstandes des Rheins kurz vor der Landung anhalten.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Meilensteine der Schweizer Geschichte: Prof. Christoph Mörgeli über die Schweizer Elite-Hochschule ETH, das «Poly» und die unglaubliche Pionierleistung des jungen BundesstaatsDie ETH in der Tat altehrwürdig und renommiert, droht heute zu einem linksradikalen, neo-marxistischen und v.a. pseudowissenschaftlichen Sumpf zu verkommen, wo gegendert, die Biologie und natürliche Sexualität des Menschen geleugnet wird, und der verdrehte Regenbogen die Dächer der Hochschule dominiert. Es werden Stellen aufgrund Frauen- und Klimawahn-Quote besetzt. Nicht zuletzt wird dort die Sympathien für Islamisten grossgeschrieben.Welche Pionier-Leistung der Gründer der modernen CH, mit sehr hohem Anspruch an Spitzenqualität zum Wohle der CH, und was heutige Bildungspolitiker in letzten 30 Jahren daraus machten

Herkunft: Weltwoche - 🏆 3. / 87 Weiterlesen »

Zahl der AHV-Rentner und AHV-Kinderrenten in der Schweiz steigtDie Zahl der AHV-Rentner steigt in der Schweiz seit Jahren – und noch stärker steigt die Zahl der AHV-Kinderrenten. Wer ins AHV-Alter kommt und noch minderjährige Kinder oder solche unter 25 hat, die in Ausbildung sind, bekommt pro Kind eine Rente. Zwischen 2010 und 2022 ist die Zahl der AHV-Hauptrenten um 26 Prozent gestiegen, von 1,98 auf 2,51 Millionen. In der gleichen Zeit stieg die Zahl der Kinderrenten um 60 Prozent, von 19’575 auf 31’247. Die Diskussion um die Kinderrenten wird wohl auch in der Abstimmungsdebatte um die 13. AHV-Rente noch zu reden geben. Vaterschaft im fortgeschrittenen Alter Der Grund: Immer öfter werden Männer im fortgeschrittenen Alter nochmals Vater. «Das Durchschnittsalter der Eltern bei der Geburt ihrer Kinder steigt», sagt Ann Barbara Bauer vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Während es bei Frauen eine natürliche Schranke gibt – irgendwann zwischen 40 und 50 – können Männer bis ins hohe Alter Vater werden. Das spiegelt sich in der AHV-Statistik

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Lesefähigkeiten der Jugendlichen in der SchweizDie Lesefähigkeiten der Jugendlichen in der Schweiz wurden als «besorgniserregend» bis hin zu «erschreckend» eingeschätzt. Was sind die Gründe dafür?

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »