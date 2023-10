Probleme in der Sussex-Ehe: Prinz Harry hat es schwer

Schon länger wird getuschelt, dass bei den Royal-Aussteigern der Hausseegen schief hängen soll. Es heisst, die Sussex' würden komplett unterschiedliche Leben führen. Freunde des Paares haben die Gerüchte dementiert. Sie seien «Unsinn», hiess es.

Die Royal-Expertin Lady Colin Campbell (74) setzt nun noch einen drauf. Gegenüber «GB News» behauptet sie: In der Sussex-Ehe gibt es «seit einiger Zeit Probleme». Prinz Harry werde es «verdammt schwer» haben, sich aus der Beziehung zu befreien.Meghan und Prinz Harry wollten «Funken neu entfachen»war Prinz Harrys Idee. Er wollte mit Meghan Zeit verbringen und versuchen, die Funken zwischen ihnen neu zu entfachen.

Nach ihren Karibik-Ferien landeten Prinz Harry und Meghan Markle im Privatjet in Atlanta, USA. - Dukas Doch: Wie weiter berichtet wird, sei der Plan des Paares aufgegangen. Der Trip sei demnach ein voller Erfolg gewesen. Die beiden hatten Zeit, um ihre Probleme aus dem Weg zu räumen. headtopics.com

Der genaue Grund für die Ehekrise ist nicht bekannt. Berichten zufolge soll Prinz Harry nicht glücklich mit seinem neuen Leben in den USA sein. Er vermisse sein altes Leben und seine alten Freunde in London. Mit den-Comeback. Die ehemalige Schauspielerin will wieder vor und hinter der Kamera aktiv werden. Zudem schreibe sie fleissig an ihren Memoiren und plant, ihrem inaktiven Lifestyle-Blog «The Tig» neues Leben einzuhauchen.

