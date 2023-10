Pro-Palästina-Demo in Zürich genehmigt

Vor einer Woche marschierten Hunderte Demonstrierende durch Zürichs Innenstadt und protestierten «gegen die Entmenschlichung der Palästinenserinnen und Palästinenser durch westliche Regierungen und Medien». Die Demonstration war unbewilligt. Während der Kundgebung wurden Parolen wie «Intifada bis zum Sieg» durchgegeben. Es sind Sätze, welche die jüdische Gemeinschaft verstören und verunsichern.

«Das heisst, es wird mit dem Demo-Aufruf die Auslöschung Israels und eine palästinensische Einstaatenlösung gefordert.» Laut dem Zürcher Kommunikationsbeauftragten richte sich die Demo deshalb klar gegen die Existenz Israels. «Ich finde es ungeheuerlich, dass die Stadt sie trotzdem bewilligt – genau drei Wochen, nachdem eine palästinensische Mörderbande über 1400 israelische Zivilisten hingeschlachtet hat.

Weiterlesen:

20min »

Wegen Verstössen gegen Anti-Rassismus-Strafnorm: Pro-Palästina-Demo könnte juristisches Nachspiel habenDie Staatsanwaltschaft Basel-Stadt klärt ab, ob Teilnehmende der Demonstration letzte Woche unter anderem «öffentlich zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit aufgefordert» haben. Das wäre ein Offizialdelikt. Weiterlesen ⮕

Celtic Glasgow: Celtic-Fans zeigen Palästina-FahnenCeltic Glasgow spielt zuhause Unentschieden gegen Atlético Madrid. Es droht aber Ärger. Die Ultras «Green Brigade» schwenken vor dem Spiel Palästina-Fahnen. Weiterlesen ⮕

Drogendealer am Bahnhof festgenommen +++ Claro-Weltladen feiert zwei Jubiläen +++ Am Freitag demonstrieren Linke für PalästinaNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events. Weiterlesen ⮕

Claro-Weltladen feiert zwei Jubiläen +++ Vier Rücktritte aus «Flade»-Schuelrat +++ Am Freitag demonstrieren Linke für PalästinaNews aus der Stadt St.Gallen und der Umgebung im Ticker: Aktuelles aus St.Gallen, Gossau, Rorschach und weiteren Gemeinden über Menschen, Gewerbe und Events. Weiterlesen ⮕

Demos in Bern: Wegen Gaza und Rechtsrutsch protestieren Palästina-Freunde und AntifaIn Bern kommt es am Samstag zu zwei heiklen Kundgebungen. Nur eine davon ist bewilligt. Weiterlesen ⮕

Klimastreik Schweiz nimmt Stellung zum Nahost-KonfliktDer Klimastreik Schweiz äußert sich zum Nahost-Konflikt und distanziert sich vom internationalen Zweig von 'Fridays for Future', der pro-Palästina ist. Israelische Klimaaktivisten sind enttäuscht und werfen Antisemitismus-Vorwürfe aufgrund von Solidaritätsbekundungen mit Palästina. Weiterlesen ⮕