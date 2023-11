Pro Helvetia baut wegen Liebesbeziehung die Führungsebene um

Bischof wird sein Mandat, das eigentlich bis November 2027 dauern würde, zudem frühzeitig aufgeben. Er wird Pro Helvetia nur noch bis 30. Juni 2025 leiten. Pro Helvetia hat den Auftrag, das Schweizer Kulturschaffen im In- und Ausland bekannt zu machen. Dazu verteilt die Stiftung pro Jahr rund 45 Millionen Franken Steuergelder.Wenig Kritik an Trump bei Debatte der US-Republikaner

Ex-Präsident Donald Trump hatte seine Teilnahme an der Republikaner-Debatte am Mittwoch in Milwaukee im Vorfeld abgesagt. Er gab stattdessen dem früheren Fox-News-Moderator Tucker Carlson ein Interview.«Da wirst du wahnsinnig»: Otto Waalkes über seine Rolle als Faultier Sid im neuen «Ice Age»

Otto Waalkes ist als Faultier Sid zurück. Mit «Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild» feiert er sein 20-Jahr-Jubiläum. blue News erzählt der Ostfriese von der mühsamen Synchronarbeit und verrät, was Sid jetzt erwartet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NAU_LIVE: Helvetia ernennt neue Geschäftsleitung für Tochter MoneyparkVersicherer Helvetia hat für Tochterunternehmen Moneypark eine neue Geschäftsleitung ernannt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

MACWELT: Die Touch Bar am Macbook Pro ist endlich totApple streicht das 13-Zoll Macbook Pro aus seiner Produktpalette.

Herkunft: macwelt | Weiterlesen ⮕

MACWELT: Apple stellt Macbooks Pro mit M3 vorDas 13-Zoll Macbook Pro ist Geschichte. Dafür gibt es jetzt das 14-Zoll-Modell auch mit der Basisversion des M3-Chips.

Herkunft: macwelt | Weiterlesen ⮕

MACWELT: Das Macbook Pro M3 16 Zoll – feine Unterschiede zum 14-ZöllerIm inneren des großen M3-Macbook Pro arbeiten dieselben Chips wie beim 14-Zöller. Ein paar feine Unterschiede bei der Ausstattung gibt es aber.

Herkunft: macwelt | Weiterlesen ⮕

MACWELT: M3, M3 Pro und M3 Max mit großen GPU-FortschrittenDie neuen 3-nm-Mac-Chips von Apple sind schneller und effizienter.

Herkunft: macwelt | Weiterlesen ⮕

SCHWEIZERBAUER: Rindvieh: bis 5 kg Feuchtmais pro TagDer Körnermais konnte heuer erst spät gesät werden. Teils ist er noch sehr feucht. In diesem Fall können die Körner gemahlen und siliert werden. Das spart viel Geld.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen ⮕