Privatjets boomen trotz Klimawarnungen

Milliardär Ernesto Bertarelli benutzt ihn genauso wie Roche-Erbin Gigi Oeri oder Swatch-Chef Nick Hayek: den Privatjet, die exklusivste Möglichkeit, um von A nach B zu kommen – und die mit Abstand schmutzigste. Privatjets sind enorm schädlich für das Klima. In nur drei Flugstunden stossen sie zwischen drei und fünfzehn Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Letzteres ist etwas mehr, als die gesamten Emissionen einer Durchschnittsschweizerin in einem ganzen Jahr.

Allen Klimawarnungen zum Trotz: Privatjets boome





