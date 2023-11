Private Equity Firma IceLake expandiert in die DACH-Region

IceLake wurde 2018 von den Unternehmern Bastiaan Hagenouw und Matteo Racca gegründet und konzentriert sich darauf, auf Basis eines Buy & Build Ansatzes sowie internationaler Expansionsstrategien Marktführer zu entwickeln. Dazu geht IceLake Partnerschaften mit ambitionierten Managementteams ein und agiert als Unternehmer für Unternehmer, um mittelständischen Wachstumsunternehmen einen Mehrwert zu bieten.

"Die Expansion in die DACH-Region ist für uns der nächste logische Schritt, da sich für unsere niederländischen Portfoliounternehmen zahlreiche Add-on Möglichkeiten ergeben und wir ein erhöhtes Transaktionsvolumen für neue Plattforminvestitionen in einer angrenzenden Region verzeichnen können", so Matteo Racca, Managing Partner und Gründer von IceLake.

"Wir wachsen als Unternehmen rasant und freuen uns darauf, unsere Expansionspläne mit Sergej Lehmann an Bord fortzusetzen", sagte Bastiaan Hagenouw, Managing Partner und Gründer von IceLake.

Sergej Lehmann wird zum 1. November 2023 das DACH-Büro von IceLake eröffnen und bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Investment Banking und Strategieberatung mit."Ich freue mich sehr, Teil von IceLake zu sein und das Private Equity Geschäft in DACH aufzubauen", sagte Sergej Lehmann, Partner und Head of DACH bei IceLake.

IceLake wurde 2018 von erfahrenen Private Equity Investoren und Unternehmern gegründet, die über eine umfangreiche Expertise beim Aufbau und Wachstum von Unternehmen verfügen. IceLake hat dies durch die Unterstützung von Unternehmern und als Unternehmer selbst unter Beweis gestellt. Wir verfolgen einen proaktiven Ansatz bei der Unterstützung von Unternehmern und Managementteams bei der Optimierung, dem Aufbau und dem Wachstum ihrer Unternehmen hin zu Marktführern.

