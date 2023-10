Privatbanken profitieren von starkem Zinsgeschäft

Blick über Zürich.Vor allem die kleineren Privatbanken haben dank einem starken Zinsgeschäft ihre Erträge im ersten Halbjahr 2023 deutlich verbessern können, wie eine am Montag veröffentlichte Studie der Beratungsgesellschaft KPMG zeigt.

Bei den Privatbanken in der Schweiz zeige sich eine markante Verschiebung in der Ertragsstruktur weg vom Kommissionsgeschäft hin zum Zinsgeschäft, so die Halbjahresanalyse der KPMG. Besonders deutlich sei das bei den kleinen Instituten: Bei diesen lag der Anteil der Zinserträge am Gesamtertrag im ersten Halbjahr 2023 bei 41 Prozent, nachdem es im Jahr 2021 noch 24 Prozent waren.

Die mittelgrossen und grossen Privatbanken steigerten den Anteil des Zinsertrags an ihren Gesamterträgen ebenfalls, allerdings weniger stark als die kleinen Institute. Laut der Analyse machte das Zinsgeschäft bei den mittelgrossen Banken im ersten Halbjahr 2023 rund einen Drittel (2021: 16 Prozent) der Erträge aus und bei den grossen Instituten rund einen Viertel (2021: 13 Prozent). headtopics.com

Für das Gesamtjahr 2023 rechnen die Studienverfasser entsprechend mit Rekordergebnissen vor allem bei kleinen Banken. Nicht ausser Acht lassen dürfe man allerdings, dass die negativeren Finanzmärkte, die man bisher in der zweiten Jahreshälfte gesehen habe, wohl einen negativen Einfluss auf die verwalteten Vermögen und auf die Kommissionserträge haben würden.

Die KPMG-Studie beruht auf der Untersuchung der Halbjahresresultate von 37 in der Schweiz tätigen Privatbanken. Das entspreche 42 Prozent der insgesamt 89 Schweizer Privatbanken.

Schiedsrichtermangel im Schweizer Fussball: Es fehlt an Unparteiischen – schuld sind auch die MedienSeit Jahren gibt es im Schweizer Fussball zu wenige Schiedsrichter. Der Grund: ihr schlechter Ruf. Ein Pilotprojekt aus der Region Basel könnte nun die landesweite Wende einleiten. Weiterlesen ⮕

Das neue Wachs-Reglement sorgt auch im Schweizer Lager für rote KöpfeAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Schweizer Paar ärgert sich über Billig-Airline Vueling.Zwei Schweizer sind am Flughafen Barcelona von einer überraschend langen Inspizierung ihrer Schweizer Pässe überrascht worden. Weiterlesen ⮕

Swiss Banking: Die grosse Rückkehr der kleinen PrivatbankenBis vor kurzem schienen die kleinen Schweizer Privatbanken dem Untergang geweiht. Doch innert einiger Monate hat sich die Situation drastisch verändert. Nun steuern sie Rekordergebnissen entgeben, und von Übernahmen ist überhaupt keine Rede mehr. Was ist geschehen? ... Weiterlesen ⮕

Gewalt in der Erziehung: 160’000 Schweizer Kinder erhalten OhrfeigenNoch immer sind viele Kinder von Körperstrafen und Demütigungen betroffen. Ein Gesetz soll jetzt Gegensteuer geben. Kinderschutz-Präsidentin Yvonne Feri sagt, was künftig noch erlaubt sein soll. Weiterlesen ⮕

Wie der Schweizer Tourismus vom Klimawandel profitieren könnteHitzeflucht Der Klimawandel könnte dazu führen, dass tiefer gelegene Alpenorte in Europa künftig ihren Skibetrieb einstellen müssen. Für Sommertourist:innen könnten sie jedoch zu hitzefreien Oasen werden. Weiterlesen ⮕