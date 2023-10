Prinz William und Kate sind das stilvollste Paar laut Analyse

Victoria BeckhamMeghan Markle und Prinz Harry beim Mental Wellness in the Digital Age Event. – keystone

Den Titel des «stilvollsten» Paares bekamen Prinz William und Kate laut «metro.co.uk» von der britischen Modemarke Karen Millen verliehen. Eine Analyse von mehr als fünf Millionen Social-Media-Beiträgen und Online-Suchanfragen ergab dies.sich offenbar für die Kleider, Mäntel und Hosenanzüge der Prinzessin. Während Prinz William für seine massgeschneiderten Anzüge und Jacketts gefeiert wird.

Bei der Analyse kam heraus, dass das Interesse im Netz an der Mode des Paares um 94 Prozent höher war als bei jedem anderen Promi-Paar auf der Welt.Justin Bieber und Hailey landeten auf Platz zwei hinter Prinz William. - keystonePrinz Harry unterliegt schon wieder Prinz William headtopics.com

Gerade erst kam heraus, das William und Kate in den USA wesentlich beliebter sind, als Harry und Meghan. Dies mag vielleicht auch an TV-Produzentin Pippa Harris (56) liegen. Die Britin wurde gerade für ihren Kriegs-Film «1917» für einen Oscar nominiert. Mit Regisseur Sam Mendes (58) hat Harris die Produktionsfirma Neal Street Productions gegründet.Nun haben Prinz William und Prinzessin Kate Pippa Harris zur Direktorin der Royal Foundation ernannt. Die wohl wichtigste Organisation der Beiden.

