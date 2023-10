Premiere in Burgdorf: Wer die Liebe sucht, sollte dabei immer ernst bleiben

Algernon Moncrieff (Jonas Stotzer, links) und sein Freund Jack Worthing (Florian Dolder) verstricken sich in Lügengeschichten.

Wenn Liebe auf Lügen trifft, wird es schwierig. Gesellt sich dann auch noch Standesdünkel dazu, ist das Drama nicht mehr weit. Oder die Komödie.

Berset-Nachfolge: Wer für die SP im Rennen ist und wer abgesagt hatSechs Kandidierende haben sich bei der SP für die Nachfolge von Alain Berset beworben. Am Sonntagmittag ist die Frist für die Einreichung von Bundesratskandidaturen abgelaufen. Am 25. November will die Fraktion ihr Ticket für die Bundesratswahl bestimmen. Weiterlesen ⮕

«Ich liebe Baustellen, denn sie sind ein Schnittpunkt»Das Normierte sagte Samuel Eugster (85) noch nie zu. Stattdessen suchte der Künstler seinen eigenen Weg. Weiterlesen ⮕

Über die Faszination: «Unberechenbar und sehr fair»In unserer regelmässigen Rubrik aus Basel erläutert Roger Brennwald seine Liebe zum Tennis. Weiterlesen ⮕

Steinreiche Terroristen: Wer glaubt, die Hamas nage am Hungertuch, täuscht sichWährend die Hamas die Palästinenser im Gazastreifen seit Jahren ins Elend führt, besitzt sie ein Vermögen in der Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar. Allein das Immobilien-Portfolio belaufe sich weltweit auf eine halbe Milliarde Dollar, sagen Experten. Weiterlesen ⮕

Kolumne von Markus Somm: Wer hat eigentlich die Wahlen gewonnen?Als die offiziellen Zahlen korrigiert werden mussten, war die Verwirrung gross: Was gilt jetzt? Klar blieb lediglich, dass Alain Berset der Sieger des Wochenendes war. Weiterlesen ⮕

Ukraine-News: Wer sind die Täter?Die Ermittlungen der deutschen Bundesanwaltschaft über russische Kriegsverbrechen machen Fortschritte – auch dank der Unterstützung durch Menschenrechtsanwälte und Hollywood-Stars. Weiterlesen ⮕