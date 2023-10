Premier League: Tottenham marschiert weiter

Premier League: Tottenham marschiert weiterDie «Spurs» feierten zu Gast bei Crystal Palace einen knappen 2:1-Sieg und bleiben damit auch im 10. Liga-Spiel ungeschlagen. Nachdem Jordan Ayew in der 90.+4 Minute zum Anschluss getroffen hatte, kam der Leader der Premier League allerdings nochmals ins Wanken. Schlussendlich brachte das Team von Ange Postecoglu aber den 4. Sieg in Serie ins Ziel. Nach einer torlosen 1. Halbzeit war Tottenham dank einem Eigentor (53.

Bundesliga: Ausgleich tief in der NachspielzeitMainz 05 ist im Kellerduell auswärts bei Bochum zu einem ultraspäten Punkt gekommen. In der 6. Minute der Nachspielzeit erzielte Tom Krauss im Anschluss an einen Freistoss den für die Gäste wichtigen 2:2-Ausgleich. Ein Sieg für Bochum wäre allerdings verdient gewesen. Die Gastgeber waren zweimal in Front gegangen und agierten über weite Strecken des Spiels zielstrebiger.

Weiterlesen:

srfsport »

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Premier League erstmals seit 1995 wieder an HeiligabendSeit fast drei Jahrzehnten ruht in der Premier League zumindest am 24. Dezember der Ball. In diesem Jahr wird an Heiligabend gespielt. Grund: Das Fernsehen. Weiterlesen ⮕

Champions League: Haaland und Akanji vermiesen YB die PartySchweizer Meister YB zeigt in der Champions League gegen Titelverteidiger Manchester City eine starke Leistung, verliert am Ende aber 1:3. Weiterlesen ⮕

Zehn verlorene Jahre für die Arboner Altstadt: Politisches Unvermögen, Fehleinschätzungen und Pech verhindern die BelebungSeit genau zehn Jahren entlastet eine Umfahrung die Arboner Altstadt vom Verkehr. Die Hoffnungen der Politiker und Planer haben sich nicht erfüllt. Das historische Zentrum ist nicht aufgeblüht, sondern blutet weiter aus. Es ist bis jetzt alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Weiterlesen ⮕

Die neuen Migros-Chefs nehmen sich die Industriebetriebe vorDie neuen Chefs wollen die eigenen Produktions­betriebe auf Effizienz trimmen und das Sortiment straffen. Weiterlesen ⮕

- Ab auf die Rheinfähre: Nicolas Jarry reist mit seiner Familie um die WeltDer Chilene bestreitet den Alltag als Tennisprofi mit seiner Familie. Weiterlesen ⮕