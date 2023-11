Preiswachstum in den USA stagniert

Das Preiswachstum in der weltgrössten Volkswirtschaft stagniert im Monatsvergleich. Die US-Notenbank könnte so am Ende ihrer Zinserhöhungen angekommen sein.Die US-Konsumenten haben zur anstehenden Feiertagssaison wohl keine Preisschübe zu befürchten. Der Detailhandel rechnet dagegen mit Zurückhaltung der Verbraucher.Die US-Inflation dürfte der amerikanischen Notenbank Fed weiterhin zusagen.

Laut US-Arbeitsdepartement kam die Teuerung im Oktober leicht schwächer als erwartet bei 3,2% auf Jahressicht zu liegen. Entscheidend dabei waren insbesondere gesunkene Kosten für Benzin, da sich der Ölpreis nach anfänglichen Avancen aufgrund der Eskalation des Nahostkonflikts wieder abgeschwächt hatte. Ein besseres Gradmass ist allerdings die monatliche Veränderung, und hier stagnierte die Teuerung im Vergleich zum September. Auch die Kerninflation, die die volatilen Preise für Energie und Nahrungsmittel ausklammert und auf die das Fed im Kampf gegen die Teuerung besonders achtet, nahm nur moderate 0,2% zu. Auf Jahressicht sank sie auf 4

