Preisgestaltung der Skigebiete und antisemitische Attacken

Noch hat die Skisaison nicht begonnen und trotzdem ist eines schon sicher: Die Preisgestaltung der Skigebiete wird auch in diesem Winter wieder zu reden geben. Zumal sich das sogenannte Dynamic Pricing weiter durchsetzt. In diesem Winter wollen weitere Skigebiete wie zum Beispiel Scuol im Engadin ihre Preise variabel halten: Je nachdem, wann man sein Billett kauft, kostet es mehr oder weniger.Eine französische Jüdin ist in ihrer Wohnung von einem Messerstecher angegriffen und verletzt worden.

Auch sonst haben sich die antisemitischen Attacken am Wochenende gemehrt.100 Jahre zurück: Erkennen Sie, wo wir uns auf diesen historischen Kartenausschnitten befinden?

SUEDOSTSCHWEİZ: Bündner Skigebiete sparen weiter Energie – auch aus eigenem InteresseDie Energiekrise ist noch nicht überwunden. Das wirkt sich auch weiter auf die Bündner Bergbahnen aus – und auf die Skifahrerinnen und Snowboarder.

AARGAUERZEİTUNG: Der grosse Preisvergleich: Welche Skigebiete die Tarife erhöhen – und wo Sie günstig fahrenDie Übersicht über die 18 grössten Deutschschweizer Skigebiete zeigt: In der Wintersaison schlagen zwei von drei Bergbahnen auf – um bis zu 10 Prozent. Auch bei dynamischen Preisen wird es teurer.

AARGAUERZEİTUNG: Skigebiete erhöhen Preise, Wildwarnanlagen im KantonDie Preise in den Skigebieten steigen erneut, während der Kanton Wildwarnanlagen installiert. Wie werden die Standorte ausgewählt und warum hat es so lange gedauert?

BERNERZEİTUNG: Saisonstart in Adelboden und Mürren: Zwei Berner Skigebiete haben die Wintersportsaison eröffnetDank Snowfarming und Neuschnee wurde am Wochenende in Adelboden und Mürren mit dem alpinen Wintersport gestartet.

SRFNEWS: Spannungen bei interreligiöser Organisation in der SchweizArchiv: Antisemtische Attacken häufen sich auch in der Schweiz

NAU_LİVE: Walliser Winter: Nendaz hat so einiges zu bietenZipline, Freetrack, Spa-Besuch: Auch abseits der Pisten hat der Walliser Winter in Nendaz so einiges zu bieten.

