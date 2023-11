Preiserhöhungen in Skigebieten und der Trend zu Wildgerichten

Die Vorfreude auf die Wintersaison steigt. Doch für Schneesportfans lohnt es sich, bei den Preisen genau hinzuschauen: Wie schon letzte Saison erhöhen auch diesmal wieder rund zwei von drei Skigebieten die Tarife. Das zeigt die Übersicht der 18 grössten Deutschschweizer Destinationen. Sechs Erkenntnisse für das Portemonnaie im Skiwinter.Rehrücken statt Blut- und Leberwürste vom Schwein: In der Ostschweiz scheinen Wildgerichte die Metzgete abzulösen Kulinarisch hat der Herbst einiges zu bieten.

Jetzt sind Wildgerichte besonders beliebt. Aber stimmt der Eindruck, dass die traditionelle Metzgete in der Ostschweiz langsam ausstirbt?Forschende entwickeln in St.Gallen ein lebendes Pflaster – Hoffnung für Menschen mit chronischen Wunden Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet

:

FİNEWS_CH: Warum die Vulkanweine nun voll im Trend liegenIn Sizilien liegt eines der spektakulärsten Anbaugebiete: Am Fusse des Vulkans Ätna werden finessenreiche, komplexe, mineralisch geprägte Rot- und Weissweine produziert. Dies beweisen vier Beispiele, denen in jedem Fall ein Platz in einem gut sortierten Weinkeller gebührt. ...

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Treibstoffabgaben: Diesel für Traktoren und Pistenbullys zu billig?Landwirte und Betreiber von Skigebieten erhalten die Mineralölsteuer zurückerstattet. Wegen des Klimas stellt der Bundesrat dies nun infrage. Doch der Widerstand ist gross.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

CASHCH: 27 neue UBS BRCs mit attraktiven Coupons von bis zu 13.75% p.a.Auch in Marktsituationen ohne klaren Trend gibt es Möglichkeiten zur Renditeoptimierung - UBS BRCs bieten fixe Coupons kombiniert mit bedingtem Kapitalschutz.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

MACWELT: Finger weg von diesem iPhone-Kamera-Zubehör!Auf Tiktok, Instagram und Co. sind derzeit externe Objektive fürs iPhone im Trend. Doch wir verraten Ihnen, warum Sie die Finger davon lassen sollten.

Herkunft: macwelt | Weiterlesen »

WELTWOCHE: Moral-Warnungen und Bücher-Bann: Der heutige «Woke»-Trend erinnert an totalitäre Versionen politischer Korrektheit aus vergangenen Zeiten. Erneut werden Kunstwerke «korrigiert», um ideologisch Unerwünschtes aus dem kulturellen Gedächtnis zu tilgenDie Kultserie «Familie Heinz Becker» darf im Internetarchiv des Öffentlich-Rechtlichen Fernsehens nicht mehr ohne sittliche Vorwarnung angesehen werden: «Das folgende fiktionale Programm wird in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, deren Sprache und Haltung aus heutiger Sicht diskriminierend wirken können.

Herkunft: Weltwoche | Weiterlesen »

FİNEWS_CH: Teodoro Cocca: «Wie gut ist die neue UBS?»Die Aufregung rund um den UBS-Credit-Suisse-Deal ebbt ab. Doch an welcher Kennzahl wird sich der wahre Erfolg der Übernahme messen lassen? Eine Einschätzung des Schweizer Finanzprofessors Teodoro Cocca auf finews.ch.

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen »