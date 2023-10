Preiserhöhungen in den St.Galler Skigebieten

Steigende Energie- und Treibstoffpreise, höhere Personalkosten und wachsende Materialbeschaffungskosten. Die Inflation hält Einzug, alles wird teurer, auch die Skigebiete bilden keine Ausnahme. Was kostet ein Tagesausflug in eines der vier grossen St.

Die Preise mögen hoch sein, aber es werden auch 17 Anlagen und 62 Pistenkilometer betrieben. Bislin sagt, das Unternehmen habe bisher immer versucht, die Mehrkosten für Energie, Treibstoff und Material mehrheitlich selbst zu tragen. Mittlerweile sei es aber nicht mehr möglich, die überproportionale Preissteigerung, insbesondere im Energiebereich, vollumfänglich selbst zu übernehmen.

Ein Skitag am Wochenende kostet im Webshop 64 Franken. Im Gegensatz zu den anderen Skigebieten gibt es am Pizol Ermässigungen für Studierende und Lernende bis 26 Jahre. Diese bezahlen für einen Wochenendtag 42.50 Franken (Webshop). Auf dem Berg bei Wangs und Bad Ragaz werden 50 Pistenkilometer und 12 Anlagen betrieben.Der Pizol hält nicht an einem dynamischen, sondern an einem meteodynamischen Preissystem fest. headtopics.com

