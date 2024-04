Preise für Eigenheime in der Schweiz steigen im März leicht an

Nach einer leichten Entspannung im Februar haben die Preise für Eigenheime in der Schweiz im März wieder etwas angezogen. Bei den Angebotsmieten zeigte sich derweil eine kantonal sehr unterschiedliche Entwicklung. Während Regionen mit höherer Nachfrage weiter zulegten, gaben die Mieten in anderen Landesteilen nach.

Der am Donnerstag publizierte “Swiss Real Estate Offer Index” von Immoscout24 und dem Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI zeigt für den Berichtsmonat März einen Preisanstieg bei den Eigentumswohnungen von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum März 2023 beträgt der Preisanstieg damit 2,3 Prozent. Einfamilienhäuser wurden im März ebenfalls etwas teurer, und zwar um 0,3 Prozent. Im Unterschied zu Eigentumswohnungen sind die Angebotspreise für diese Wohnform gegenüber dem Stand vor einem Jahr allerdings praktisch unverändert gebliebe

Schweiz Eigenheime Preise März Immobilien

