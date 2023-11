«Präventive Regulierung»: Bundesrat Rösti gibt Schweizer Wölfe zum Abschuss frei

Ähnlich hat sich auch die Anzahl gerissener Nutztiere vervielfacht. 2019 waren es 446, im letzten Jahr 1480 Risse. Da der Wolf weiterhin eine geschützte Art bleibt, dürfen ganze Rudel nur in begründeten Fällen geschossen werden. Zudem gilt bei der Anzahl Rudel je nach Region eine andere Mindestgrenze. Die Schweiz ist dazu in fünf Regionen eingeteilt, die Schwelle liegt abhängig von der Gebietsgrösse bei zwei oder drei Rudeln.

SCHWEIZERBAUER: Umfrage: Möchten Sie einen Grünen Bundesrat?Im Dezember entscheidet das Parlament über die Nachfolge von SP-Bundesrat Alain Berset. Auch die Grünen liebäugeln seit längerer Zeit mit einem Sitz im Bundesrat. Möchten Sie einen Grünen Bundesrat? Machen Sie mit bei unserer Umfrage

TAGESANZEIGER: Mathias Zopfi im Interview: «Ich wette, dass wir in zwölf Jahren einen grünen Bundesrat haben»In der Bundesratsfrage gehört der Glarner Mathias Zopfi zu den Kronfavoriten der Grünen. Im Interview sagt er, ob er antritt, wie er sich die Zukunft seiner Partei vorstellt und warum die Abspaltung der GLP aus seiner Sicht ein Fehler war.

SRFNEWS: Wölfe breiten sich in allen Bündner Talschaften ausDas kantonale Amt für Jagd und Fischerei meldet, dass es nun in allen Bündner Talschaften Wolfsrudel gibt. Es gibt auch Nachweise von Einzelwölfen in Talschaften mit geringer Wolfspräsenz. Die genaue Anzahl der Wölfe im Kanton ist noch unklar.

BAUERNZEITUNG1: 12 bewilligte Abschüsse, 2 erlegte Wölfe – was macht die Wolfsjagd so schwierig?Im dritten Quartalsbericht Grossraubtiere des Kantons Graubünden fallen die Statistiken auf. Sie sind zwar nicht mehr ganz aktuell, zeigen aber das Problem: Mit einer Abschussbewilligung ist es nicht getan.

NZZAS: Was für ein Leben kann man sich als Bundesrat leisten?Wer Bundesrat wird, macht es nicht fürs Geld. Und doch flohen immer wieder Bundesräte auf besser bezahlte Posten. Andere blieben und starben im Amt – weil sie auf den Lohn angewiesen waren.

TAGESANZEIGER: Grüner Gerhard Andrey will Bundesrat werdenKnapp zwei Wochen nach einer Wahlniederlage und mit unter 10 Prozent Wähleranteilen will der Freiburger Grüne Gerhard Andrey Bundesrat werden. Trotz geringer Chancen sieht er es als eine unmögliche Mission, die es dennoch wert ist, versucht zu werden.

