März, 2023: Präsidiales Prost mit Xi Jinping und Wladimir Putin. Die Beziehungen sollen vertieft werden.Eine «Freundschaft ohne Grenzen» haben sich Parteichef Xi Jinping und Präsident Wladimir Putin versprochen. Doch gerade entlang der mehr als 4000 Kilometer langen gemeinsamen Grenze zeigt sich, wie fragil das Bündnis ist. Jahrhundertelang standen sich die Grossmächte als Rivalen gegenüber, immer wieder verschoben sich Kräfteverhältnisse und Grenzen. Im 19.

Jahrhundert rang das Zarenreich dem chinesischen Kaiserreich im Nordosten eine Fläche ab, dreimal so gross wie Deutschland. 1969 kämpften Moskau und Peking einen kurzen, aber erbitterten Grenzkrieg, der fast in einer atomaren Eskalation endete. Auf den aktuellen Grenzverlauf einigten sich beide Länder erst 2008. Heute verläuft dieser zu grossen Teilen entlang des Amur. Schwarzer Drachenfluss wird er in China genannt. Umso grösser die Provokation im August 2023, als Peking seine neue Standardkarte veröffentlichte, die als neue Vorlage für Politik, Wissenschaft und Schule dien





